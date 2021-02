Ils quittent la vie citadine pour créer une micro-ferme et s'installer à la campagne

En octobre dernier, Marine et Théo ont plaqué leur vie parisienne pour venir vivre à Champignelles (Yonne) avec pour projet la création d'une micro-ferme ouverte sur les autres et en accord avec leurs valeurs. Rencontre avec ce couple de néo-ruraux installé depuis six mois dans l'Yonne.

Six mois après leur installation, Marine et Théo ont déjà débuté la vente d'oeufs sur Champignelles.

Six mois après leur installation, Marine et Théo ont déjà débuté la vente d'oeufs sur Champignelles. • © Marine Audic-Cornet et Théo Séguret

Théo a 25 ans et Marine 26 ans. Leur petit appartement parisien qu’ils ont quitté il y a six mois pour venir s’installer à Champignelles, dans l’Yonne, n’est désormais plus qu’un lointain souvenir.

Théo, travaillait à la SNCF et Marine, dans la finance comme manageer spécialisé en développement durable et RSE. Mais tous les deux rêvaient depuis quelque temps de quitter la "furie citadine et donner du sens à leurs journées". Depuis trois ans, le jeune couple planchait sur leur projet de se convertir à l'agriculture avec la création d'une micro-ferme avec un transformation sur place une distribution locale et que cela devienne un lieu d'échanges. "Nous souhaitons participer à l’autonomie alimentaire de notre territoire en créant une activité économique pérenne, à faible impact environnemental et créatrice de lien social", explique le jeune couple.

Le temps de faire mûrir leur projet, de bien l'étudier et surtout de trouver l'endroit rêvé pour le réaliser, le Covid a accélérer un peu les choses. En octobre dernier, ils décident donc d'adopter ce changement de vie radical et d'acquérir grande maison avec 8000 m2 de terrain pour 117 000 euros en pleine campagne à Champignelles, une petite bourgade d'un peu plus de 1000 habitants, située à 150 kilomètres de Paris. Nous les avions d'ailleurs rencontré un mois avant leur installation.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Changement de vie : Ils ont fui la région parisienne pour s'installer dans l'Yonne

Des poules, un poney, et 8000 m2 de terrain à aménager

Du côté de la micro-ferme, depuis leur installation, Théo et Marina n'ont pas ménagé leurs efforts. "On a commencé à aménager l’atelier pour une partie pépinière. L’autre servira au conditionnement et à l’emballage des oeufs", détaille Théo. "On a commencé à planter en janvier nos premiers ails, oignons et échalotes."

Le couple a également commencer à préparer les lignes de plants et de semis mais également fait l'acquisition de plusieurs animaux. "On a pour le moment six poules et une dizaine d'autres devraient arriver prochainement. Et on a également un coq", précise Marine. Les néo-ruraux accueillent également depuis deux mois un poney sur leur terrain.

Les poules leur permettent aujourd'hui de pouvoir réaliser leur première vente d'oeufs aux habitants du village. Théo s’est déclaré en tant qu’auto-entrepreneur pour permettre de vendre leurs premiers oeufs avec un numéro d’éleveur. "On travaille sur le dossier pour pouvoir vendre des oeufs aux professionnels" ajoute Marine. "On est train de préparer nos premières boites de 24 oeufs pour les vendre à une amie. Notre première cliente."

Théo et Marine ont désormais deux chats, un chiens, un poney, six poules et un coq. • © Théo Séguret

Un site, une newsletter et une marqué déposée

Si l'aménagement du terrain prend du temps, le couple concentre une partie de son énergie à la communication de son projet sur internet et les réseaux sociaux avec une page facebook et un compte instagram. La marque de leur projet a été déposée et un site internet créé.

Le projet s'intitule désormais les Mar'champs. "On est super fier", déclare Marine. "On se donne plus de temps pour organiser nos cultures, faire notre communication. Notre gros plan de travail, c'est la communication pour engager les personnes dans notre projet et faire du partage d’expérience." Ils n'hésitent pas à distiller certains conseils.

Lancement d'une cagnotte en ligne

Pour continuer à subvenir financièrement à leurs besoins et pouvoir payer leurs charges, Marine a conservé son emploi. Elle continue à travaille trois jours par semaine en télétravail depuis le mois de septembre. "Le but, c’est de ne pas se mettre en difficulté financière. On a acheté une maison et on a des charges mensuelles qui sont certes moins élevées que notre loyer à Paris mais il faut pouvoir les assumer."

Pour pouvoir concrétiser un peu plus leur projet, ils vont lancer le 4 mars prochain une campagne de financement participatif sur la plateforme le pot commun . Cette première levée de fonds va leur permettre d'acheter avant tout du matériel agricole mais pas seulement comme nous l'explique Théo. "C’est pour l'achat de matériel mais aussi des espèces vivantes, comme des arbres ou des ruches", précise le jeune agriculteur. "On va d'abord se concentrer sur ce qu'on a choisi de mettre en oeuvre le plus rapidement comme avoir une pollinisation, c’est important pour nous."

Le jeune couple est également en train d'étudier d'autres pistes de financement. "On s’est orienté vers des aides dédiées à l’artisanat. On n’est en train d’étudier des dossiers et des aides pour financer le matériel de production." Car Théo et Marine ont une idée et une chronologie très précises de leur projet et ne veulent surtout pas brûler les étapes.

Une acclimatation rapide à la vie du village

Depuis leur installation, un cap a été franchi. Les deux jeunes n'ont pas chômé pour faire avancer leur projet et se faire connaître dans le village et aux alentours. Théo a obtenu un CDI dans une compagnie théâtrale locale et s'est inscrit comme pompier volontaire. "Cela me permet d'avoir de nombreux échanges avec les gens de la région. J’ai pu rencontrer des gens. Certains sont très ouverts à l’échange et au partage et notamment tout ce qui touche à la préservation de la nature."

Ils ont également adhéré au P.A.R.C, une association qui, comme le jeune couple, a pour but de mener des actions collectives pour favoriser l'autonomie alimentaire locale dans le département de l'Yonne. "Ils sont dans la même philosophie que nous. Ils nous on accueillis avec beaucoup de bienveillance" explique Marine. "Cela fait plaisir de voir qu’on est accueilli avec beauoupde bienveillance et c’est rassurant."

Pour se faire connaître, le couple n'a pas hésité non plus à se présenter au maire de la commune qui se dit prêt à les aider en cas de besoin. "On n'aurait pas pensé que cela avance autant et aussi vite. C’est vraiment que du bonheur", nous confie Théo.

"Il y a aussi le plaisir des personnes âgées, les doyens de la campagne, qui sont heureux de voir des jeunes venir s’installer avec un vrai projet et pas des parisiens qui viennent juste dans leur maison secondaire", explique Marine.

Proposer de la vente directe

"Comme on aura une production limitée cette année, on va travailler en partie avec des transformateurs, des restaurateurs qui sont intéressés pour des salades, des aromates, ou des tomates" explique Théo. "On va faire d'abord de la vente directe avec par exemple les oeufs ou les salades. On veut essayer de se concentrer là-dessus pour la première année pour garder le production légumière pour notre propre consommation".

Le couple ne devrait proposer sa production maraîchère sur les marchés locaux qu'à partir de l'année prochaine. "L’année prochaine, on va viser nos premières apparitions sur les marchés locaux comme celui de Champignelles. Et après on verra," explique Théo.

Mais leur projet ne s'arrête pas là. A l'avenir, le couple aimerait produire et développer des produits artisanaux comme des sirops, des huiles essentielles ou encore de la cire naturelle.