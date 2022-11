DIRECT VIDEO. Route du Rhum 2022 : Charles Caudrelier en tête, vivez l’arrivée du premier skipper en Guadeloupe

Charles Caudrelier se présente en grand vainqueur d’une Route du Rhum 2022 qu’il aura dominé de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Son Maxi Edmond de Rothschild contourne actuellement la Guadeloupe pour un passage de la ligne d’arrivée ce matin, un événement à suivre en direct ce mercredi matin dans quelques minutes.

Pour sa première Route du Rhum, Charles Caudrelier, skipper du Team Gitana, est en position idéale pour remporter le graal. Il a viré le premier à "La tête à l'Anglais" dans la nuit et contourne depuis la Guadeloupe. Il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Le titre de vainqueur de la plus belle des transats ne devrait plus lui échapper.

Son arrivée est à suivre en direct ce mercredi matin. Nos équipes vous font vivre les derniers milles du premier de cette Route du Rhum 2022, un géant de la classe Ultim, le Maxi Edmond de Rothschild. Il est suivi de près par François Gabart (SVR-Lazartigue) qui espère encore un miracle dans le tour de la Guadeloupe.

L'arrivée de Charles Caudrelier en direct

Le signal de la course dans quelques instants

Les 1ères images de Gitana en approche de la Guadeloupe

durée de la vidéo : 02min 42 Arrivée de Charles Caudrelier (Edmond de Rothschild) au nord de la Guadeloupe. Passage de la "Tête à l'Anglais" dans la nuit • ©Nefsea

69 milles d’avance sur Gabart

Les heures du passage de la ligne d’arrivée se précisent peu à peu. Charles Caudrelier est attendu au large de la Guadeloupe à 22h30 heure locale, 3h30 heure de Paris.

François Gabart doit lui arriver au large de la Guadeloupe vers 7h30, heure de Paris. Un écart de 4h qui peut s’avérer faible avant le verdict final.

“J’ai peur que François me fasse une Joyon”

Charles Caudrelier se méfie grandement du tour de la Guadeloupe. Dans sa dernière vacation il confie “J’ai peur que François me fasse une Joyon, qu’il se venge de la dernière fois”. Un brin d’humour comme un clin d’œil au finish d’anthologie de 2018.

Pour mémoire, François Gabart avait près de 150 milles d’avance en approche de la Tête à l’Anglais, fragile matelas qui avait fait pschitt dans la moiteur de la nuit guadeloupéenne.

“Charles Caudrelier a la pleine possession de son bateau”

Reparti après son avarie Armel Le Cléac’h analyse ce grand final qui se joue sans lui “J’ai quand même l’impression que Charles a la pleine possession de son bateau ce qui n’était pas le cas de François il y a quatre ans. Mais c’est vrai que ça peut aller très vite et perdre 100 milles en 3 heures est possible. Tant que la ligne n’est pas franchie … »

Revivez l'évolution du classement de la Route du Rhum dans la classe Ultim via notre infographie.

Les horaires à retenir pour débuter le tour de la Guadeloupe

Maxi Edmond de Rothschild : Mercredi 15 novembre 22h30 locale (03h30, heure de Paris)

SVR Lazartigue : Jeudi 16 novembre 02h30 locale (07h30, heure de Paris)

Sodebo Ultim 3 : Jeudi 16 novembre 06 h 00 locale (11h00, heure de Paris)

Les écarts jouent au yoyo et avec les nerfs. Tout le monde ici en Guadeloupe a en tête l’incroyable finish de 2018 et se dit que tout reste possible.