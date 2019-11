500 personnes mobilisées pour exiger le destockage total des déchets de Stockamine qui menacent la nappe phréatique

Le 30 octobre 2019, il a eu le blocage de protestation des militants du mouvenement Youth for Climate Mulhouse . Samedi 23 novembre 2019, c'était autour du collectif Destockamine entouré de citoyens, d'élus écologiques et de plusieurs syndicats de se mobiliser pourenfouis à 500 mètres de profondeur sur le site de Stocamine à Wittelsheim (Haut-Rhin), depuis 2002.Des déchets toxiques stockés dans des galeries instables qui menacent de contaminer la nappe phréatique d'Alsace, la plus grande d'Europe. Car si le risque de pollution est avéré,(mercure, amiante, arsenic et cyanure) qui ont brûlé il y a déjà 17 ans.durant toutes ces années et. En janvier 2019 François de Rugy, alors ministre de l'Ecologie, préconaisait l'enfuissement définitif avant de revenir sur ces propos, en février, et de lancer une nouvelle étude devant juger la faisabilité d'une extraction partielle. Un feuilleton sans fin dénoncé par les manifesttants présents aujourd'hui. Eux veulent sauver l'eau d'Alsace et exige un destockage total : "la saumure polluée de déchets chimiques va remonter à la surface, tôt ou tard" insiste Yann Flory, porte-parole du collectif Destockamine.Le nouveau rapport demandé en février doit être remis au printemps prochain.