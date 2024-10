Mort de Lina : les obsèques de l'adolescente auront lieu vendredi 25 octobre à Plaine

Les obsèques de Lina, dont le corps a été retrouvé près de Nevers le 16 octobre dernier, auront lieu ce vendredi à Plaine.

Les obsèques de Lina auront lieu en l’église Saint-Arnould de Plaine à 14 h, confirme la maire du village Patricia Simoni à France 3 Alsace. Il y aura une retransmission sonore de la cérémonie à l'extérieur du bâtiment, seuls les proches seront autrorisés à entrer dans l'édifice. Et les gendarmes seront sur place pour assurer la sécurité et tenir les journalistes à l'écart.

L'adolescente de 15 ans avait disparu le 23 septembre 2023, à Plaine entre son domicile et la gare alors qu'elle se rendait chez son petit ami. Après un an de recherches et d'enquête, son corps a été retrouvé près de Nevers le 16 octobre dernier.

Dans un communiqué de presse du jeudi 17 octobre, le parquet de Strasbourg indiquait attendre les résultats de l'expertise médico-légale. Une autopsie devoir avoir lieu pour élucider les causes de la mort de Lina.

Le principal suspect, Samuel Gonin, s'est suicidé le 10 juillet dernier. Son véhicule avait été géolocalisé le lendemain de la disparition de Lina.