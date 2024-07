INFO FRANCE 3. Armée : 2100 militaires ukrainiens attendus dans les camps d'entraînement en Champagne

Pour s'entraîner au combat, 2100 militaires ukrainiens sont attendus au sein des camps militaires de Champagne, dans l'Aube et la Marne, fin septembre 2024, pour une durée de deux mois. Un effort considérable de la France suite à l'invasion russe en Ukraine.

L'équivalent d'une brigade de l'armée française, soit 2100 soldats ukrainiens, est attendu fin septembre en France, pour deux mois d'entraînement au combat. Le détachement, d'une importance inégalée, restera en place pendant deux mois. Les soldats en formation seront accueillis en Champagne, entre la Marne et l'Aube, dans les centres d'entraînement au combat autour de Mailly-le-Camp. Ces mêmes centres qui accueillent chaque année des militaires français avant chaque opération sur un théâtre extérieur. Une petite partie de la formation sera décentralisée à Canjuers (Var) pour la formation des chars. L'information a été confirmée par un document écrit que France 3 Champagne-Ardenne s'est procurée.

Pour l'instant, l'armée française reste muette sur le sujet, "la com est fermée sur cette opération", nous a-t-on répondu en haut lieu. L'objectif de cet accueil, d'une envergure exceptionnelle, est de former une brigade des forces armées ukrainiennes d'ici décembre 2024. Du matériel de guerre sera également fourni aux ukrainiens. Selon un document que nous avons pu consulter, on compte 128 véhicules de transports de troupes, type VAB (véhicule avant blindés). Mais aussi 18 canons d'artillerie, type Caesar, des chars légers, au nombre de 24, par ailleurs. Des missiles antichar, des camions et des radars constitueront le reste de l'équipement additionnel français par rapport au plan de cession prévu pour 2024.

Un soutien colossal

La guerre en Ukraine a débuté en février 2022. Depuis le début de ce conflit, la France fournit des équipements et du matériel adaptés au contexte d’engagement des forces armées ukrainiennes, précise le ministère des Armées. "Ces livraisons respectent trois critères : livrer des capacités complètes (matériels avec munitions, formations et maintenance des équipements), sans fragiliser nos armées et en maîtrisant l’escalade".

Au total, d'après un document publié en mars 2024, la France a livré pour une valeur globale de 2,615 milliards d’euros d’équipements militaires à l’Ukraine. Auxquels viennent s’ajouter 1,2 milliard d’euros donnés à la Facilité Européenne pour la Paix (FEP), soit un soutien de plus de 3,8 milliards d’euros entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2023. "Cet effort financier s’accompagne d’une action déterminée en termes de formation puisque près de 10 000 soldats ukrainiens ont d’ores et déjà été formés par les armées en Pologne et en France".

Depuis le début de l'année 2023, selon nos confrères de France 3 Nouvelle Aquitaine, plusieurs milliers de soldats ukrainiens ont déjà été formés par l'Armée française en France. Ils ont pu suivre un contingent de soldats ukrainiens lors d'un stage dans un camp militaire français. "Cette collaboration entre la France et l’Ukraine a permis de former 7 000 soldats cette année. Une formation à la carte, en fonction du terrain. Ici par exemple, les futurs combattants doivent reconnaître un carrefour. La technique semble maîtrisée".