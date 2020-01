Accident de motoneige au Québec : le corps retrouvé est celui de Gilles Claude, 58 ans

#Événementencours | Les recherches terrestres, nautiques et aériennes se poursuivent. Plusieurs embarcations sillonnent le secteur de recherche qui s'étend sur plus d'une dizaine de kilomètres. Retrouver les quatre motoneigistes manquants est notre priorité. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) January 25, 2020

Le corps retrouvé vendredi 24 janvier 2020 après l'accident survenu mardi lors d'une excursion dans le nord du Québec a été identifié. Il s’agit du Vosgien Gilles Claude , 58 ans, père de trois biathlètes internationaux, comme le révèle à France 3 Alsace, le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, en charge des recherches."Le corps a été retrouvé à la surface de l’eau à plus de 2 kilomètres de l’endroit où les motoneiges ont été localisées et où nous avons débuté les recherches", précise-t-il.Quatre autres touristes français qui participaient à l’expédition sont toujours portés disparus. Les recherches se poursuivent pour tenter de les retrouver."Les recherches reprennent aujourd’hui avec la même intensité que les jours précédents, nous sommes extrêmement déterminés", a assuré le sergent Beaulieu précisant des moyens importants étaient engagés. A l'heure qu'il est, plus d'une trentaine de policiers, trois équipes de plongeurs, trois embarcations, quatre motoneigistes et un hélicoptère sont toujours mobilisés.Les circonstances de l’accident restent floues, mais l’hypothèse d’une imprudence semble privilégiée par plusieurs experts