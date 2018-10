“Nous espérons que la lumière soit faite et le coupable puni” : la lettre du père de Sophie Le Tan lue ce vendredi

La lettre du père de Sophie Le Tan

"Depuis un mois le silence est presque total. Notre famille vit dans la douleur" : le père de Sophie Le Tan, Tri Le Tan, a fait lire une lettre ce vendredi matin devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, au moment où Jean-Marc Reiser était auditionné par la juge d'instruction."Je suis là en tant que porte-parole de la famille Le Tan, annonce en introduction Paul Famann, le traducteur du message du père de Sophie le Tan. Je suis là pour apporter mon soutien moral à la famille Le Tan et particulièrement pour lireet que j'ai traduit littéralement.""Nous sommes ici pour soutenir la famille Le Tan face au drame, pour les soutenir moralement dans. Nousafin que le coupable soit puni. Pour que dans l’avenir il n’y ait plus d’étudiant, plus de jeune fille qui subissent le même sort que notre fille." A cet instant, Paul Famann, lui-même très ému s'interrompt un instant, avant de reprendre:"Nous appelons les responsables et les personnes qui aiment la justice de nous aider, afin que ce drame soit bien élucidé et éclairci. Nous aimerions trouver la vérité. Depuis un mois le silence est presque total. Notre famille vit dans la douleur, une douleur qui dure et durera encore longtemps. Madame Le Tan n’est pas là aujourd’hui parce qu’elle est. Seul Monsieur Le Tan est là avec cette souffrance dans le cœur. Physiquement et moralement, la famille est presque anéantie."Dans un souffle, Monsieur Le Tan remercie les personnes présentes. "Il vous remercie pour votre présence, votre soutien, votre chaleur humaine, votre chaleur de cœur" développe et conclut le traducteur de M. Le Tan.