EN DIRECT - GCO : intervention des forces de l'ordre dans la ZAD de Kolbsheim

Des manifestants anti-GCO dans la ZAD du Moulin vers 5h15 ce lundi matin. / © France 3 Alsace. Anne-Laure Herbet

La maire écologiste de Schiltigheim, Danièle Dambach et le maire sans étiquette de Kolbsheim, Dany Karcher, peu après l'intervention des gendarmes. / © Vincent Roy. France 3 Alsace

Une manifestante anti-GCO touchée par les gaz lacrymogènes. / © Anne-laure Herbet/France3Alsace

Les opérations des forces de l'ordre ont commencé vers 6 heures, ce lundi matin dans. Selon nos journalistes sur place, une centaine d'opposants au Grand contournement ouest de Strasbourg (GCO) font face à des gendarmes mobiles. Plusieurs élus sont aussi à Kolbsheim (Bas-Rhin) aux abord de la ZAD du Moulin. Samedi, à Strasbourg, plusieurs milliers d'opposants avaient manifesté contre ce projet autoroutier.Selon un communiqué de la préfecture transmis aux médias à 7h40, "Les occupants n’ayant pas exécuté d’eux-mêmes la décision rendue par la justice , le concours de la force publique a été rendu nécessaire.ont été mobilisés afin de s’assurer que le départ des occupants se déroule dans des conditions de sécurité optimales. Les opérations se déroulent sans incident à ce stade. Les occupants irréguliers ont été écartés ; les constructions illégales sont en cours de démolition."Dans la matinée, les élus du nord de l'Eurométropole se sont félicités, via un communiqué, du début des travaux.Il faisait encore nuit ce lundi matin quand les gendarmes mobiles ont donné l'assaut à Kolbsheim, à Ernolsheim et autres points stratégiques autour de la Zone à défendre des opposants au grand contournement ouest de Strasbourg. Ci-dessous, une vidéo publiée par les anti-GCO sur leur page Facebook Selon plusieurs témoins sur place, les gendarmes mobiles ont fait usages de gaz lacrymogènes. Des bruits de tronçonneuses se font entendre. Un hélicoptère survolait le site en l'éclairant. Très tôt dans la matinée, des élus s'étaient opposés à l'intervention. Le maire de Kolbsheim Dany Karcher et la maire de Schiltigheim Danièle Dambach, ont fait face aux forces de l'ordre, de même que Andrée Buchmann , et Alain Jund (adjoint au maire de Strasbourg).D'après le site anti-GCO, zadudumoulin , ils auraient été touchés par les gaz lacrymogènes. Les anti-GCO ont appelé à manifester devant la préfecture de Strasbourg. Selon plusieurs témoins sur place, les gendarmes mobiles ont fait usage de gaz lacrymogènes. Des bruits de tronçonneuses se font entendre.​​​​​​​Les opposants, prévenus depuis samedi de l'intervention des forces de l'ordre, avaient monté desdans la nuit pour faire obstacle jusqu'au dernier moment, les anti-GCO. Ce week-end ils défilaient encore pour dire leur opposition à cette autoroute de contournement de Strasbourg qui coûtera la suppression de centaines de hectares de nature. Forêts, espèces végétales et animales, mais aussi terres de cultures seront remplacées par une autoroute qu'ils estiment inutile et nuisible.