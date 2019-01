TÉMOIGNAGE - Lilian, blessé au visage en marge d'une manif: “qu'on arrête de dire que je suis un casseur”

"Je vais garder ces broches six semaines..." Ces broches, Lilian les doit à une blessure à la mâchoire reçue lors de la manifestation strasbougeoise des gilets jaunes , le samedi 12 janvier 2019. Il n'y participait pas, et n'a rien d'un casseur : "J'étais aux Halles, pour acheter une veste. On a entendu des cris, on est allés voir. Mon ami s'est rapproché.[...] Je sais pas trop ce que les gilets jaunes veulent. J'y connais rien."La mère de Lilian explique: "Je peux comprendre que la police ait tiré: c'est un accident, il faisait ses courses et ne manifestait pas, ça peut arriver.. Fallait d'abord qu'ils vérifient: il a 15 ans. Donc quand ils apprennent qu'ils ont tiré sur un enfant de 15 ans, par accident, il faut d'abord qu'ils sachent qui c'est, qu'est-ce qu'il faisait là.""Vous savez, être considéré comme manifestant, c'est comme un casier judiciaire.Sa peur, c'est d'être pointé du doigt au lycée comme manifestant. Vous savez comment ça se passe: aujourd'hui, tout se fait sur les réseaux sociaux. Il y est inscrit sous son nom. Je ne veux pas que lorsqu'il recherchera un stage, on ne le prenne pas car il est étiqueté comme manifestant."Les témoins et ses parents assurent que Lilian a été touché par un tir de lanceur de balles de défense (LBD). Il explique qu'il n'a "pas réussi à voir d'où ça venait, à cause des." Une plainte a été déposée et une lettre envoyée au ministre de l'Intérieur pour avoir des explications. France 3 Alsace a pu consulter les vidéos remises à la police, elles accréditent la version défendue par l'entourage de Lilian où on le voit effectivement en retrait de la manifestation. L'avocat de la famille ne dit pas autre chose "Lilian s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment".La blessure de l'adolescent semble aller dans le sens d'un tir de LBD, faisant dire à Lilian: "Après avoir gardé les broches et bu du liquide pendant six semaines, j'aurai normalement une rééducation et je pourrai remanger... retrouver mon nerf. Ma mâchoire. Mon visage." Il compte ensuite sur la justice: "Pour qu'on arrête de dire que je suis un casseur."