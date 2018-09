VIDEO - Affaire Sophie Le Tan : “la famille de Sophie est perdue, anéantie”, selon son avocat Gérard Welzer

Cette famille pour l'instant, elle ne peut pas s'exprimer, elle est perdue, elle est anéantie

On connaît depuis ce vendredi l'avocat de la famille de Sophie Le Tan , il s'agit de Gérard Welzer, avocat pénaliste lorrain (ex-député PS des Vosges entre 1986 et 1988) qui a notamment défendu Marie-Ange Laroche dans l'affaire Grégory, mais aussi les intérêts de l'association vosgienne des surriradiés de l'hôpital d'Epinal et qui fut encore avocat de la partie civile dans l'affaire Weber.L'avocat lorrain n'a pas encore eu accès au dossier d'instruction. Les parents de Sophie Le Tan vont se constituer partie civile ce lundi 1er octobre dans l'affaire de la disparition de leur fille. Sophie le Tan, étudiante strasbourgeoise de 20 ans a disparu le 7 septembre. Jean-Marc Reiser mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration est le suspect principal.Gérad Welzer se dit "très touché" par sa rencontre avec la famille de Sophie Le Tan, "une famille de travailleurs arrivée dans les années 1980 en France qui a tout fait pour s'en sortir". Il décrit une "famille soudée", d'une "douceur absolue", d'un "courage sans faille" et d'une "gentillesse incroyable". Une famille très sensible à la mobilisation citoyenne et aux multiples marques de soutien."La famille de Sophie est anéantie devant ce drame." Ont-ils encore un espoir? "Il y des questions que je ne pose pas à la famille. Sophie a disparu, la famille est perdue, les enquêteurs enquêtent, madame la procureure de la République a indiqué ce qu'on avait retrouvé.""En ma qualité d'avocat, je veux tout faire pour aider cette famille à découvrir la vérité. Pour l'instant, elle ne peut pas s'exprimer, elle est perdue, elle est anéantie. Sa fille n'est pas là et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Eux veulent connaître la vérité, le papa, la maman, le cousin, la tante, c'est une famille unie, gentille, adorée de tous. Ils veulent savoir. Je leur ai indiqué qu'il fallait que nous prenions connaissance du dossier. On ne connaît pour l'instant du dossier que les paroles de la procureure de la République ."Une marche de solidarité est organisée ce samedi 29 septembre à Schiltigheim avec la famille de Sophie Le Tan. Marche à laquelle la ville de Cernay, dont est originaire l'étudiante, a tenu à s'associer. Jean-Marc Reiser devrait être auditionné le 5 octobre par la juge d'instruction.