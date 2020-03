Coronavirus : ce que l'on sait de l'hôpital militaire de campagne en Alsace annoncé par Emmanuel Macron

Qu'est- ce qu'un hôpital militaire de campagne ?

Hôpital sous tente et hôpitaux volants

Un hôpital militaire de campagne pour quels patients ?

Avec près de 688 personnes détectées positives au coronavirus dans le Haut-Rhin, dont 30 décès (dernier bilan datant du lundi 16 mars à 20h00), l'Alsace est le territoire le plus touchée par l'épidémie dans l'hexagone, mettant à rude épreuve les hôpitaux régionaux. Le président de la République a annoncé, ce lundi 16 mars, lors de son allocution télévisée : le déploiement d'un "hôpital de campagne du service de santé des armées" . Un hôpital militaire de campagne, en temps de "guerre" contre la pandémie du Covid-19.C'est un concept né de la médecine de guerre et du constat que si une personne est grièvement blessée, les premières heures sont primordiales pour sa survie. Un hôpital de campagne est donc un établissement de soins provisoire, mis en place en cas de catastrophe, à proximité d'une zone de combat ou encore lors d'importantes manifestions populaires. Si cette disposition est rare, elle n'est pas pour autant inédite, puisque les hôpitaux de campagne peuvent être déployés lors de catastrophes naturelles, comme la tempête Irma, ou de tremblements de terre.Une décision qui réjouit le président de la région Grand Est, Jean Rottner, estimant que c'est une véritable nécessité. Le président de la région qui s'est exprimé sur Twitter, lundi 16 mars, après le discours d'Emmanuel Macron.Le Service de santé des armées (SSA) va ainsi créer et mettre à disposition unqui est une structure médicale modulaire sous tente, dédiée à la prise en charge des patients Covid-19, et armée du personnel médical des armées.Cet hôpital provisoire devrait se déployer dans les prochaines heures sur le territoire alsacien. Selon, le ministre de la santé, Olivier Veran, "cet hôpital de campagne va permettre d'accueillir une trentaine de malades dans des conditions de réanimation, à côté des hôpitaux, de manière à renforcer nos capacités". Mais s'il y a des besoins plus importants, des Algéco et des lits supplémentaires peuvent être ajoutés.​​​​​​Les armées vont également mettre en alerte immédiate le(Morphé), explique le délégué militaire départemental. Un dispositif qui permet de transporter dans des conditions de prise en charge adaptées, entre 6 à 12 patients en fonction de leur état. Il s'agit d'avions ravitailleurs de type C135, transformés en

L'objectif de cet hôpital militaire est de pouvoir augmenter les lits de réanimation médicale notamment. Les

"Cette mesure renforcera les équipes médicales, avec des gens expérimentés qui ont des moyens" salue le président de la région, Jean Rottner et médecin urgentiste.



Où sera-t-il situé ?

Seule certitude en Alsace. Si de nombreuses rumeurs circulent sur internet, comme le site d'Entzheim, ou l'ancienne base militaire de Meyenheim, le lieu d'implantation n'est pas encore défini et serait en cours de discussion selon nos informations. Des discussions entre les services de l'armée et les autorités sanitaires civiles.Le "street-journaliste" d'origine strasbourgeoise, et fondateur de Taranis News, Gaspard Glanz, parie davantage sur Entzheim dans un tweet, alors que les patients les plus nombreux sont dans le Haut-Rhin.Des mesures urgentes. La situation dans les hôpitaux se dégradant d'heure en heure en Alsace et particulièrement dans le Haut-Rhin. "Les capacités de réanimations du Haut-Rhin sont d'ors et déjà saturées" a déclaré la préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, ce mardi 17 mars.