REVOIR. Les illuminations de Noël à Strasbourg, Reims et Nancy

Strasbourg

C'est Christophe Willem qui illuminait la capitale de Noël. De la place de l'ancienne douane à la place Gutenberg pour ce premier Facebook Live, Laurianne Callon et Christian Laemmel ont avancé au rythme des illuminations.



Pour le second Facebook Live, c'est le sapin de la place Kléber que vous avez pu voir s'illuminer.





Reims

Nancy





3, 2, 1... Lumières sur Noël

Retrouvez Amandine et Lionel depuis les festivités inaugurales du marché de Noël de Reims. Suivez-nous pas à pas à la grande roue, place du Forum et autour des chalets de Noël installés sur le parvis de la cathédrale.En Lorraine, ce ne sont pas les illuminations de Noël, mais celles de la Saint-Nicolas. Et pour les vivre, Jean-Christophe Dupuis-Rémond sera au grand village de Saint-Nicolas avec son carrousel de chevaux de bois aux couleurs de Nancy et des échoppes célébrant notamment la Belgique, pays invité d’honneur de l’édition 2017, mais aussi la patinoire, la grande roue et, bien entendu, le son et lumière.Et cerise sur le gateau, le premier live Facebook à 360° de France 3 Lorraine pour vous faire découvrir la place Stanislas, par Jean-Christophe Dupuis-Rémond avec Morgane Hecky.Ce dimanche 26 novembre, à 20h25, vous pourrez suivre les illuminations de Noël dans toute la France , présenté par Kamini.