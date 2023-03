Réforme des retraites : la députée alsacienne Renaissance Brigitte Klinkert dépose plainte pour tentative d'intimidation

Des affiches menaçantes ont été collées sur la permanence de l'élue haut-rhinoise Brigitte Klinkert. Elles font référence au vote de la députée Renaissance sur la réforme des retraites.

Les faits ont été découverts samedi 18 mars, et selon Brigitte Klinkert, ils se sont déroulés dans la matinée : six affiches ont été apposées sur la porte d'entrée de l'immeuble de la permanence l'élue haut-rhinoise Renaissance, située place du Capitaine Dreyfus à Colmar (Haut-Rhin).

"La retraite à 64 ans, c'est non. Vous votez contre nous, on s’en souviendra" peut-on y lire. Des messages menaçants qui font référence aux intentions de vote de la députée concernant la très controversée réforme pour laquelle le gouvernement a engagé sa responsabilité via l'article 49.3 de la constitution.

En Alsace, les intentions de vote des quinze députés concernant la motion de censure sont publiques.

Brigitte Klinkert a déposé plainte, et le parquet a ouvert une enquête pour acte d’intimidation envers un élu.

Le commissariat de Colmar a été chargé de mené l'enquête concernant cette tentative d'intimidation. • © Brigitte Klinkert

La députée alsacienne n'est pas la seule à avoir été visée par des menaces depuis le recours du gouvernement à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Dans la nuit du samedi 18 mars au dimanche 19 mars, la permanence d'Eric Ciotti, président des Républicains, a été caillassée. Celle d'une sénatrice du Pas-de-Calais a été tagguée vendredi, et un député Renaissance de région parisienne a retrouvé un pendu devant ses locaux.

En Alsace, plusieurs manifestations ont rassemblé les opposants à la réforme des retraites depuis le recours au 49.3 vendredi 17 mars. A Colmar, ils étaient près de 400 samedi après-midi.