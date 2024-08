1183 migrants ont traversé la Manche depuis le début du mois d'août, les sauvetages se multiplient à la frontière franco-britannique

Face aux conditions météorologiques favorables du mois d'août les tentatives de traversées sont nombreuses cet été. Les autorités britanniques dénombrent l'arrivée de plus d'un millier de migrants sur leur littoral. Le 13 août, une cinquantaine d'entre eux, en difficulté, ont été sauvés au large de Malo-les-Bains (59).

Avec la météo estivale, les tentatives de traversées de la Manche ne faiblissent pas en ce mois d'août et les opérations d'assistance aussi. Si les arrivées sont nombreuses sur le littoral britannique, en France les opérations de sauvetage se multiplient.

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord a fait savoir dans un communiqué que dans la matinée du 13 août, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été sollicité pour une embarcation de migrants en difficulté au large de Malo-les-Bains (59).

Les autorités ont engagé un navire de sauvetage, le Minck, pour localiser l'embarcation et vérifier la situation sur zone. Une fois sur place, il a récupéré cinquante personnes à son bord. Elles seront déposées à quai à Dunkerque avant d'être prises en charge par les secours sur terre et la police aux frontières.

Le bateau de sauvetage Minck • © Préfecture maritime Manche - mer du Nord

1183 migrants ont rejoint la Grande-Bretagne en 6 jours

Le 12 août déjà, le CROSS a été sollicité pour venir en aide à deux embarcations en difficultés dans la Manche. La veille, deux migrants avaient perdu la vie au large des côtes françaises.

Entre le 6 et le 12 août, 1183 migrants ont réussi la traversée jusqu'aux côtes britanniques, soit un total de 21 bateaux détaille le ministère de l'Intérieur britannique.

"Nous voulons tous que cessent les traversées dangereuses" a fait savoir le Home Office britannique par voie de communiqué le 9 août. Ces traversées "compromettent la sécurité des frontières et mettent des vies en danger".

Le gouvernement travailliste mené par Keir Starmer, nouveau Premier Ministre Britannique "prend des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières en créant un nouveau commandement de la sécurité des frontières [Border Security Command]". Ce dernier "réunira nos services de renseignement et nos agences chargées de l'application de la loi, dotés de nouveaux pouvoirs de type antiterroriste et de centaines d'agents stationnés au Royaume-Uni et à l'étranger, afin de démanteler les gangs de passeurs criminels qui réalisent des millions de dollars de bénéfices."