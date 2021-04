Dans l'Oise, Philippe Desirest part s'installer en Nouvelle-Calédonie mais reste maire de Guignecourt

Depuis plus de 4 mois, impossible de croiser le premier édile de Guignecourt dans la mairie du village.

"Écoutez, franchement je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'agitation autour de cette histoire, ici tout se passe très bien", assure Chantal Tranchant, première adjointe à la mairie de Guignecourt. Depuis le départ du maire pour Nouméa (Nouvelle-Calédonie), à la fin de l'année 2020, c'est elle qui gère les affaires courantes de la commune en lien direct avec le premier édile. "On s'appelle en moyenne tous les deux jours, et on fait des visios. Pour le conseil municipal ça ne change rien c'est comme s'il était avec nous", ajoute Madame Tranchant.

De nouveaux projets personnels et professionnels

Raison de ce départ ? La mutation de l’épouse de Philippe Desirest à 16 000 kilomètres de l'Hexagone, en tant que magistrate. D’abord parti pour des vacances en décembre, Monsieur le maire décide d’y rester plus longtemps. Il compte développer un projet professionnel dans le domaine des nouvelles technologies d'après son adjointe. Une démarche légale, rien n’interdit à un maire de déménager de la commune dont il est élu.

Collectif anonyme

Dans le village, la nouvelle fait jaser certains. Un collectif anonyme s’est créé pour dénoncer la nouvelle à la presse. "On ne comprend pas. Le maire a annoncé sa décision dans une lettre pour les vœux de la nouvelle année et personne ne s’en est ému, explique Chantal Tranchant, on est prêt à recevoir les personnes pour en parler en mairie".

Quant au principal intéressé, impossible de le joindre à l’heure où nous écrivons cet article. Et pour cause, c’est le milieu de la nuit à Nouméa !