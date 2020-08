Deux-Sèvres : une jument retrouvée morte et mutilée à Mauléon

La suite d'une épouvantable série ?

Ce lundi 24 août en fin de matinée, un propriétaire privé de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, a découvert l'une de ses juments morte dans son champ.L'animal était mutilé, son oreille coupée, comme le confirme le maire de la commune Pierre-Yves Marolleau.Prévenu par les gendarmes, l'élu se dit "surpris et écoeuré". Une enquête de gendarmerie a été ouverte et le parquet saisi.Depuis décembre 2018, plus d'une dizaine de juments ont été découvertes dans des conditions similaires dans toute la France, d'après une note du Service central du renseignement territorial, évoquée par Le Parisien le 13 juillet dernier.Et ce décompte se poursuit, car d'autres équidés ont été retrouvés morts et mutilés ces dernières semaines, comme dans le Haut-Jura ce week-end. Pour l'instant, le phénomène reste inexpliqué.Carte : Mauléon, au nord des Deux-Sèvres, entre Bressuire et Cholet