Pas de pluies efficaces en Limousin depuis mai 2018 !

Précipitations insuffisantes

"Hyper préoccupant", "dramatique"... Selon Françoise Marguerat, directrice adjointe de Météo France Limoges, ces termes ne sont pas trop forts pour décrire la situation actuelle en Limousin.Nos trois départements sont, et ce depuis 2018. Le déficit pluviométrique atteint 30% sur une année lissante (d'août 2018 à août 2019), et la moyenne des précipitations pour cet été est bien en dessous de la norme.Les deux canicules de fin juin et début août 2019 n'ont fait qu'aggraver la situation, et on enregistre aujourd'hui desen Limousin.Beaucoup de ruisseaux sont à sec, et lesen plusieurs endroits : Guéret le plateau de Bort-les-Orgues , Neuvic et Saint-Privat en Corrèze.Les dernières pluies "efficaces" - qui permettent de recharger les réserves - datent de mai 2018.Les précipitations les plus fortes enregistrées en décembre 2018 et juin 2019 peuvent tout juste être qualifiées de "normales".Il faut remonterpour trouver des situations de sécheresse comparables en Limousin.Les quelques(ce dimanche 1er septembre, puis vendredi et samedi prochain) seront limitées et resteront inefficaces car arrivant sur des sols très secs.Il reste à espérer - même si c'est malheureux - que l'automne soit bien pluvieux, pour que l'année prochaine se déroule dans de meilleurs conditions.