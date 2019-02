Manifestation des “gilets jaunes” et grosse pagaille au péage de Toulouse nord

Plusieurs kilomètres de bouchons

#Manifestations éviter le nord de Toulouse dans les 2 sens. En provenance de Montauban, quitter l’#A62 a St Jory (n°11). Écoutez @Radio1077 — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) 5 février 2019

08h15: En raison de #Manifestation toujours en cours au péage de Toulouse Nord en direction des périphériques extérieur et intérieur, ainsi qu'en direction de Bordeaux, le trafic est extrêmement chargé sur le #ToulousePeriph. Ecoutez @Radio1077 Stéphanie pic.twitter.com/TvqWuDZw44 — Toulouse Périph (@ToulousePeriph) 5 février 2019

Une convergence des luttes ?

Grosse pagaille ce mardi matin au péage de Saint-Jory, au nord de Toulouse. Environ 200 "gilets jaunes" y occupent les voies et les barrières de péage depuis 6h30 selon Vinci Autoroutes qui recommande désormais d'éviter le secteur. L'opération de filtrage des poids-lourds organisée par ces manifestants s'est très vite traduite par d'énormes bouchons sur l'A62 et sur le périphérique toulousain.Selon Vinci Autoroutes, plusieurs kilomètres de bouchon se sont formés sur le périphérique toulousain en chaussée intérieure comme extérieure ainsi que sur l’A62 en provenance de Montauban.La situation au péage de Saint-Jory, filmée par Christine Bouillot de Sud Radio :La société autoroutière conseille aux automobilistes en provenance de Montauban et en direction du périphérique de quitter l’A62 à Eurocentre, la sortie n°10.1, afin de rejoindre Toulouse par le réseau secondaire. Il est également déconseillé de rejoindre l’A62 par Eurocentre et impossible d’entrer sur l’autoroute à Saint-Jory.Un blocage qui n'est pas sans conséquences sur le trafic sur le périphérique toulousain où les premiers ralentissements commencent à se faire sentir.Cette manifestation au péage est la première action d'une journée qui sera marquée par la convergence des "gilets jaunes" avec les autres luttes du jour. Ils appellent à rejoindre notamment le blocage de l'université Jean Jaurès dans la matinée avant de rejoindre le cortège de la manifestation initiée par la CGT et Sud. Cet appel à la grève générale et nationale de 24h00 a été lancé pour réclamer une hausse des salaires et la justice fiscale. La manifestation s'élancera à 14h00, de Saint-Cyprien.