Métro coupé, lignes SNCF interrompues : réveil difficile à Toulouse après les violents orages de la nuit

Deux stations de métro partiellement inondées

Des lignes SNCF interrompues

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Toulouse ↔️ Latour / Pau.

Les orages de cette nuit ont endommagé une installation électrique sur Portet-St-Simon.

Nous vous invitons à utiliser d'autres modes de transport si possible.



Circulation interrompue entre Auterive↔️Toulouse ➪Installation électrique endommagée par des orages à Portet.

Suppressions & modifications de trajets entre Pau / Latour - Toulouse.



La circulation perturbée dans certains quartiers

Un lycée centre d'examens partiellement inondé

De violents orages ont traversé la Haute-Garonne de 22h30 à 2h00, dans la nuit de mercredi à jeudi, occasionnant de très fortes rafales de vent et d'importantes chutes de grêle et d'eau. Des précipitations très localisées qui ont occasionné des dégâts par endroits mais n'ont pas fait de blessé. Les pompiers de la Haute-Garonne ont reçu quelques 850 appels dans la nuit et sont intervenus 163 fois, essentiellement pour des chutes d'arbres et des évacuations d'eau. Ce jeudi matin, l'heure est encore au nettoyage. A Toulouse, la ligne B du métro est partiellement coupée et certaines liaisons ferroviaires sont interrompues.Sur la ligne B du métro toulousain, les stations Université Paul Sabatier et Faculté de Pharmacie sont partiellement inondées, après les intempéries de la nuit. Mais l'eau ne s'est pas seulement répandue sur les quais, elle s'est aussi infiltrée dans les gaines d'aération de plusieurs stations, endommageant beaucoup de matériel. Conséquence, la ligne B du métro est interrompue jusqu'à nouvel ordre entre les stations Ramonville et Empalot. Les stations Ramonville, Université Paul Sabatier, faculté de Pharmacie, Rangueil, Saouzelong, Saint Agne-SNCF et Empalot ne sont pas desservies. Pour les agents de Tisséo, l'heure est à l'inventaire. On ignore à quelle heure le trafic pourra reprendre. La ligne B fonctionne en revanche normalement entre les stations St-Michel Marcel Langer et Borderouge. La ligne de bus 34 a par ailleurs été prolongée temporairement entre l'université Paul Sabatier et Ramonville.Autre conséquence des intempéries, des lignes SNCF sont coupées ce jeudi matin. Les intempéries de la nuit ont endommagé des installations électriques à plusieurs endroits. C'est le cas dans le secteur de Portet-sur-Garonne :Un peu plus loin, c'est la même chose dans le secteur d'Auterive :Dans certains quartiers de Toulouse, la circulation est interrompue par endroits. C'est le cas notamment route de Narbonne à Toulouse, où le tunnel est bloqué par des arbres tombés. Les voitures sont déviées, le temps du déblaiement.Le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens a été lui aussi partiellement inondé par l'orage. De quoi occasionner une certaine "pagaille" ce jeudi matin, avant l'arrivée des candidats au baccalauréat... "Mais nous avons géré" explique le proviseur, Jean-Marie Théron. Cinq salles qui devaient accueillir l'examen ont été totalement inondées, mais aussi le laboratoire de sciences, le réfectoire et plusieurs bureaux de l'établissement. Dès 7h00, les professeurs et le personnel du lycée se sont employés à tout nettoyer et installer les élèves dans d'autres salles. "Nous avons aussi décidé de décaler légèrement l'épreuve pour permettre aux retardataires d'arriver" explique Jean-Marie Théron. "Mais tous sont arrivés dans les temps" et planchent désormais sur leur épreuve de physique.