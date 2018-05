Toulouse : la femme qui avait refusé de retirer son niqab condamnée à 6 mois de prison dont 3 fermes

Le tribunal correctionnel de Toulouse a. Elle était poursuivi pour outrage, rebellion et menaces de mort envers les policiers. A l'audience, le procureur avait demandé 6 mois de prison dont 2 fermes. Le tribunal a assorti sa peine d'une amende de 100 euros et de 500 euros de dommages et intérêts à chacun des deux policiers parties civiles. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt à l'audience.La jeune femme comparaissait ce 17 mai, un mois après les faits, qu'elle avait contestés. Son interpellation, en pleine après-midi un dimanche sur une place du quartier Bellefontaine, avait été mouvementée. Les policiers s'étaient arrêtés alors qu'elle utilisait des agrès de sport en plein air. Selon la version de la police,La jeune femme avait présenté une photocopie de mauvaise qualité de sa carte d'identité et avait. Son interpellation avait alors donné lieu à des tirs de gaz lacrymogène pour éloigner des riverains, en présence d'enfants., la jeune femme avait été ensuite conduite au commissariat et placée en garde à vue. Cette interpellation, filmée par plusieurs riverains, avait précédé de quelques heures le début des violences urbaines qui dureront 4 nuits à Toulouse mi-avril. Mais selon des sources policières, cet événement n'avait que peut de lien de ces émeutes. Selon le parquet de Toulouse, il faisait cependant partie des "éléments déclencheurs" ainsi que la mort d'un détenu la veille à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses et surtout la lutte contre le trafic de drogue au Mirail.Quelques jours après sa garde à vue, la jeune femme s'était exprimée, contestant la version de la police et accusant les policiers de violence et de propos déplacés. Elle avait indiqué dans cet interview et à France 3 qu'depuis que cette tenue, qui ne laisse apparaître que les yeux, est interdite dans l'espace public en France.