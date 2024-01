Traque lancée pour retrouver Tatiana B., l'ex-petite amie d'un rugbyman retrouvé mort dans une maison incendiée

Le parquet de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a ouvert une information judicaire pour assassinat, mercredi 3 janvier 2024, dans l'affaire du corps calciné retrouvé dans une maison incendié à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Un mandat d'arrêt a été lancée pour retrouver son ex-compagne Tatiana B.

La traque est lancée mercredi 3 janvier 2024. La justice est sur les traces de Tatiana B., 35 ans et ancienne compagne de Benjamin Arnauné, 33 ans, dont le corps pourrait avoir été retrouvé calciné dans les décombres d'une maison du hameau de Lesponne, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). L'identité de la dépouille n'ayant pas été, encore, formellement établie.

Cela n'a pas empêché le parquet de Tarbes (Hautes-Pyrénées) de se déssaisir à la faveur de celui de Pau (Pyrénées-Atlantique), afin d'ouvrir, quatre jours après les faits, une information judiciaire, pour assassinat à l'encontre de l'ancienne petite amie.

"Pour l'heure, la personne mise en cause n'a pas pu être interpellée" a précisé Rodolphe Jarry, le procureur de Pau au quotidien La Nouvelle République des Pyrénées. Un mandat d'arrêt a été délivré pour retrouver la jeune femme travaillant dans le milieu du bien être et de l'esthétisme.

Une fiche de recherche

Selon Le Figaro ayant pu consulter "une fiche de recherche transmise par la gendarmerie aux services de police" la jeune femme mesure d’1m60, pèse environ 60 kg, a des yeux marron et de cheveux longs bruns.

"Hautes-Pyrénées : après la découverte d’un «corps calciné» dans un incendie, une femme activement recherchée" https://t.co/xxmHPz6KDR — Thierry CHE (@ThierryCHE49) January 3, 2024

"Si on ne lui connaît pas de moyen de locomotion, elle est susceptible d’avoir quitté le territoire français et est inscrite au Fichier des personnes recherchées (FPR), avec un mandat de recherche. Une automobiliste affirme d’ailleurs l’avoir prise en stop juste après l’incendie dans le secteur du drame, selon France Bleu, mais on ignore où celle-ci a été déposée. Enfin, son téléphone aurait été retrouvé dans une haie située à proximité du drame" rapporte le journal parisien. Une arme de poing et des traces de sang ont également été retrouvées dans la voiture de Tatiana B.