Accident d'avion à Montpellier : grue de 450 tonnes, camion-tracteur... ces moyens exceptionnels pour évacuer le boeing qui a fini sa course dans un étang

Appelées par l'aéroport de Montpellier, trois entreprises de dépannage ont levé et tracté l'avion pour le sortir de l'étang et le ramener sur la piste. Un enjeu technique qui, pour autant, ne les a pas fait reculer.

60 tonnes. C'est le poids du Boeing 737 cargo transportant du fret qui est sorti de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Montpellier ce week-end, pour finir le nez dans l'étang de Mauguio dans la nuit du 23 au 24 septembre 2022.

Si l'accident aura des répercussions économiques sur l'aéroport de Montpellier, il a permis à trois entreprises de dépannage de la région de procéder à une intervention pour le moins insolite.

Un long week-end d'intervention

Samedi matin, très tôt, Transports Martin Levage, Lafont Levage et Montpellier Dépannage ont été contactés par l'aéroport de Montpellier pour dépanner l'avion. Pour commencer les opérations de dépannage, il leur a fallu attendre le feu vert des assureurs et des techniciens du Boeing en fin de matinée.

Ce n'était pas tant le poids de l'appareil qui rendait l'intervention délicate. Comme l'explique Pierre Sudres, un des agents de Transports Martin Levage qui a supervisé une partie de l'opération, c'est de lever le Boeing qui représentait un défi technique.

Ça sort de l'ordinaire parce que c'est un avion mais sinon, on sait faire ! Pierre Sudres

Pour lever et tracter un avion dans lequel il y a six tonnes de kérosène, il faut avant tout connaître les points stratégiques de l'appareil, là où les sangles peuvent-être placées pour le porter. Ce sont les informations que les techniciens de Boeing ont pu apporter.

Toute la journée, un chef de manœuvre de Boeing a dirigé les opérations tandis qu'un des techniciens de Transports Martin Levage traduisait ses indications aux grutiers. Il a fallu sortir l'avion de l'étang et le retourner pour le mettre dans le bon sens afin de faciliter l'étape du tractage.

Sur Facebook, l'entreprise Transports Martin Levage dévoile une partie des opérations avec humour. "Aujourd'hui, on a fait décoller un Boeing" s'amuse-t-elle.

La société Transports Martin Levage a fourni deux grues de 450 et 350 tonnes venant de Nîmes et Montpellier ainsi qu'un camion utilisé pour poser une partie de l'avion et le tracter jusqu'au tarmac, étant donné le mauvais état de la piste.

On peut voir ce camion sur le compte Twitter de l'aéroport de Montpellier qui a publié une vidéo pour annoncer la fin du dépannage. "L'opération de relevage et de tractage du Boeing 737 de la West Atlantic est une réussite."

Lundi 26 septembre au matin, alors que les opérations de dépannage étaient en fin de processus, le Préfet de l'Hérault a remercié les différents acteurs sur Twitter, via un communiqué de presse, évoquant une "opération de relevage et de tractage réussie".