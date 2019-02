Antisémitisme : Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault visé

Extrait de la lettre anonyme reçue par Kléber Mesquida et Darole Delga / © DR

Kléber Mesquida est traité de "sale juif" dans ce courrier revendiqué par les "Compagnons d’Aldolf Hitler" orné de 8 croix gammées et assorti de la menace "de démissionner de vos postes… sinon ça peut aller plus loin BOUM ! BOUM !"La présidente de la région, Carole Delga a annoncé qu'elle porterait plainte et qu'un signalement serait effectué au procureur de la République de Montpellier. Ce courrier antisémite intervenait alors que la veille Carole Delga s'est engagée à établir un plan d'action régional de lutte contre l'antisémitisme."Une mobilisation républicaine doit dénoncer fortement ces comportements qui ont tendance à se banaliser," indique le président du Conseil départemental de l’Hérault.Dans un communiqué, Kléber Mesquida dénonce "fortement toute forme de propos et d’actes de violences racistes et antisémites qui portent atteinte aux valeurs de la République et se joint à l’appel lancé par les partis républicains pour un rassemblement ce mardi 19 février à 18 heures 30 devant la Préfecture."