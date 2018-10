Non, cette vidéo d'un ours attaquant un bovin n'a pas été filmée dans les Pyrénées... mais en Russie !

Le troupeau de Rachel Serrat, éléveuse de bovins en plein air, a été attaqué par l'ours Goïat" (ASPAP)

© Fac similé du communiqué de l'ASPAP

Ours attaquant un bovin en Russie

Ours extrait 2

- Quel ours, putain, !

- Qu’il est beau, on croirait qu’il n’a jamais mis pied dans la forêt et ne fait que se balader sur la route…

Un bel exemple de fake news, en français infox ! C'est une vidéo qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux mardi 9 octobre : on y voit un ours attaquer un jeune bovin et le saisir à la gorge pour le tuer.Une éleveuse catalane l'a partagée sur sa page facebook en mode public.Elle explique dans le post qui accompagne la vidéo que celle-ci montreet qu'elle s'inquiète que ce type de scène puisse se produire dans les Pyrénées notamment dans le Val d'Aran, côté espagnol, où, rappelons-le plusieurs chevaux ont été tués par un ours ces derniers mois, sans doute par Goïat, le dernier ours lâché dans les Pyrénées espagnoles.Contactée par France 3,Voyant les proportions que cela prenait,Car voilà, cette vidéo semble être, très remontés depuis le lâcher récent de deux femelles dans le Béarn. Les coprésidents de l'ASPAP, l'association pour la sauvegarde du patrimoine d'Ariège-Pyrénées opposée à la réintroduction des ours, ont saisi l'occasion et envoyé ce mardi 10 octobre à 8h45,Problème,, à bord de la voiture : les mots échangés brièvement ne semblent pas être prononcés ni en Espagnol, ni en Catalan, encore moins en Français.Une petite recherche avec les mots clés "ours" et "vache" traduits en russe sur Youtube conduit directement à une vidéo, publiée elle aussi le 9 octobre sur la plateforme YouTube sous le compte Georusnov et titrée ainsi (en russe) : "Un ours tue une vache. L'ours a attaqué la vache. Attaque d'ours. L'ours grignote la vache. 2018"Encore plus intéressant, le même compte a publié une seconde vidéo, plus courte, qui est en fait la suite de la première, où l'on voit l'ours entraîner sa proie sur le chemin et s'éloigner de la voiture. Dans ce court (23 secondes) second extrait, ce qui est intéressant c'est la bande son : là on entend clairement deux hommes échanger à ce sujet, dans la voiture, en Russe.Un traducteur, sollicité par France 3, nous en donne la teneur :Ces deux vidéos semblent avoir été, aux frontières du Kazakhstan et de la Mongolie !Bref, l'ours Goïat, à qui l'on peut objectivement attribué de nombreuses prédations dans les Pyrénées, tant côté français qu'espagnol, a cette foiscontrairement aux accusations dont il fait l'objet sur l'attaque de ce bovin : il y a en effet peu de chances qu'il se soit trouvé, ces dernières jours en Russie, à quelques milliers de kilomètres des estives pyrénéennes !