Autoroute Castres-Toulouse : un nouveau référé demande la suspension des travaux

Nouvel épisode dans le feuilleton de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Comme ils l'avaient annoncé il y a quelques semaines, les collectifs opposés au projet viennent de déposer un référé demandant la suspension des travaux. Il sera jugé à la fin du mois.

Les travaux ont débuté au printemps, ils se poursuivent, avec comme horizon une mise en service de l'A69 en 2025.

Après un grand week-end de manifestation, les 22 et 23 avril derniers, les opposants au projet n'ont pas dit leur dernier mot. C'est vers la justice qu'ils se tournent, pour demander la suspension des travaux, via un référé.

Ils étaient des milliers réunis dans le Tarn au mois d'avril dernier pour s'opposer au projet d'autoroute A69. • © Robin Doreau / FTV

Dix collectifs (associations, syndicats...) se sont unis pour déposer ce référé auprès du tribunal administratif de Toulouse.

C'est d'abord dans un souci écologique que ces collectifs s'inquiètent de la création de cette autoroute, au vu des "conséquences graves et irréversibles des atteintes qui seront portées aux espèces protégées et à leurs habitats présents sur ce site."

Dix collectifs, associations, syndicats, ont déposé un référé en justice pour suspendre les travaux de l'autoroute A69. • © DR

Dans leur communiqué, est également fait mention d'un doute sur la légalité de l'autorisation environnementale, délivrées au mois de mars par les préfets du Tarn et de Haute-Garonne. Pour eux, "elle ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur et a été obtenue alors même que d’autres solutions plus satisfaisantes du point de vue environnemental auraient dû être étudiées."

Le référé sera jugé par le tribunal administratif de Toulouse le 25 juillet prochain.

Au mois d'avril , un référé avait été déposé par France Nature Environnement, demandant la suspension de l'abattage des arbres sur le tracé de l'autoroute. La demande avait été rejetée par la justice, faute d'urgence.