Une nouvelle orque est morte au Marineland d'Antibes, la deuxième en cinq mois

Inouk, une orque mâle de 25 ans est décédée, a annoncé le parc Marineland d'Antibes ce jeudi 28 mars. Ce décès intervient cinq mois après le décès de Moana.

Une nouvelle orque est décédée, annonce le parc animalier ce jeudi 28 mars. Il s'agit d'Inouk, un mâle de 25 ans.

"C’est une terrible nouvelle qui affecte les soigneurs animaliers et toutes les équipes de Marineland qui ont vu naître Inouk, il y a 25 ans" communique le parc animalier.

Elle était née le 23 février 1999 à Marineland. Ses parents étaient Kim et Sharkane, tous deux décédés au Marineland.

Depuis ce jeudi matin, une grue s'est positionnée dans le parc animalier, sans doute pour transporter l'orque.

Ce décès intervient cinq mois après la mort de Moana, un mâle de 12 ans, décédé d'une septicémie. Il avait fallu des mois pour connaître la raison du décès de Moana.

Sur les réseaux sociaux, la mort de l'orque fait réagir les associations de défense des animaux, comme One Voice.

Inouk est mort dans le lieu-même qui l'a vu naître pour y être exploité. Il venait d'avoir 25 ans. Nous avions alerté sur sa santé depuis 2019... L'expertise ordonnée par la justice concernait Moana et lui. Tous deux sont morts dans les bassins crasseux du Marineland d'Antibes. pic.twitter.com/8yPossiXmV — One Voice (@onevoiceanimal) March 28, 2024

Reprise des spectacles reportée

Le parc devait reprendre les spectacles avec les orques ce samedi 30 mars, la reprise des spectacles des orques est reportée, a précisé le parc zoologique à l'AFP. Une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours en lien avec les services de l’État, afin de déterminer les causes exactes du décès, indique Marineland.

Quel avenir pour les deux orques restantes ?

Wikie et Keijo sont les deux orques encore en vie au parc. Wikie est la sœur d'Inouk, elle a 23 ans. Keijo est la fille de Wikie, âgée de 11 ans. Son père était Valentin, ce qui fait de lui une orque consanguine. Wikie et Valentin étaient demi-sœur et demi-frère.

Un temps probablement envoyées au Japon, le parc a démenti, mais leur avenir reste incertain. En janvier dernier, une audience au tribunal de Grasse actait pour une expertise judiciaire sur l'état de santé des cétacés.

Les associations, telles que One Voice ont été auditionnées par le ministère de l'Écologie pour se concerter sur leur avenir. One Voice espère qu'elles iront finir leurs vies dans un sanctuaire en Nouvelle-Écosse au Canada.

Bien qu'il ait pris du retard, ce dernier serait en construction.