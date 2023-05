Festival de Cannes 2023 : Johnny Depp (encore), la pluie (toujours), la compétition (enfin)... Résumé du 17 mai

Le tour d'horizon des temps forts de la première vraie journée du 76e Festival de Cannes. La compétition, les stars, les polémiques, la pluie... Le Festival de Cannes avec ses ingrédients habituels mais toujours au nouveau goût !

C'est parti ! Le jury du Festival de Cannes, présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund, entrait ce mercredi 17 mai dans le vif du sujet avec le début de la compétition officielle.

Après les festivités, la course à la Palme d'or est lancée avec notamment la projection de "Monster", du Japonais Hirokazu Kore-Eda, qui brigue un deuxième sacre après "Une affaire de famille" (2018).

Il pleut sur Cannes

Chaque année, le Festival a droit à son moment pluvieux ! Le ciel n'a pas trainé, c'est ce mercredi qu'il a choisi de baptiser le tapis rouge. La pluie devrait encore être à l'affiche les prochains jours...

Johnny Depp répond à la polémique

L'acteur américain Johnny Depp a répondu à ses détracteurs ce mercredi 17 mai au Festival de Cannes. Il parle d'une "fiction horrible" alors que sa présence sur la Croisette fait couler beaucoup d’encre.

Il y a des gens qui veulent croire ce qu'ils veulent croire, mais la vérité est la vérité. (...) Lors des cinq, six dernières années, la majorité de ce que vous avez lu est une fiction fantastique et horrible, Johnny Depp, ce 17 mai.

L'ultra-glamour de Pedro Almodovar

A noter sur les écrans de Cannes, la projection d'un court-métrage ultra-glamour de Pedro Almodovar et des deux premiers films en compétition.

Le réalisateur espagnol a attiré les projecteurs avec la présentation de l'un des projets les plus "hype" de la sélection. Il s'agit de son court-métrage d'une demi-heure aux allures de western, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, acteur d'origine chilienne au firmament avec ses rôles dans les séries à succès "The Mandalorian" et "The Last of Us" - ce dernier ne faisait pas le déplacement à Cannes.



La masterclass de Michael Douglas

La clé pour réussir une scène de sexe ? Ne pas laisser votre partenaire penser que vous profitez de la situation, affirme Michael Douglas, raillant au passage la nécessité de recourir à des "coordinateurs d'intimité". L'acteur tenait une master class pour les professionnels ce jour. On aimerait vous proposer la vidéo, mais non, pas de caméra dans la salle !

L'acteur américain de 78 ans, qui a plaisanté sur le fait qu'il était devenu "un expert en matière de scènes de sexe", a affirmé que le "secret, ce sont les répétitions".



C'est comme quand vous répétez une scène de combat, vous devez mettre au point la chorégraphie. Vous commencez très lentement et puis vous vous mettez sur un rythme plus rapide, Michael Douglas.

La réalisatrice Catherine Corsini présente Le Retour en compétition

Ecarté au dernier moment de la Sélection officielle, le film y avait finalement été réintégré quelques jours plus tard. Une décision peu banale, qui a agité le cinéma français. Tourné en Corse, il s'est vu privé de ses financements publics après la découverte du fait qu'une scène explicitement sexuelle, simulée, impliquant une actrice de moins de 16 ans, n'avait pas été déclarée comme il se doit aux autorités.

Simple "manquement administratif", selon la cinéaste, mais suffisamment grave pour que le Centre national du cinéma retire ses aides, une décision rarissime.

Hirokazu Kore-Eda est là

C'est l'un des chouchous du festival. Maître des sentiments et des descriptions familiales, Hirokazu Kore-Eda promet d'émouvoir à nouveau avec "Monster" en compétition officielle.

Le cinéaste a déjà remporté la Palme d'or en 2018 avec "Une affaire de famille". Il est ensuite parti tourner en France avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche ("La Vérité"), puis en Corée du Sud ("Les Bonnes Etoiles", en compétition l'an dernier).

Ce jeudi sera un autre jour...

Indiana Jones sera sur la Croisette ce jeudi ! Le Festival de Cannes en mode aventurier avec Harrison Fond. • © Nicolas Debru FTV

Quant à ce jeudi... Devinez qui débarque sur la Croisette avec chapeau et lasso ?