Covid-19 : confinement prolongé ce week-end des 13 et 14 mars sur le littoral des Alpes-Maritimes

Deux, et puis trois. Le confinement le week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes, en vigueur depuis deux semaines, a été prolongé aux samedi et dimanche à venir. Donc les 13/14 mars.

Jamais deux sans trois diront certains... Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres a annoncé que les Alpes-Maritimes allaient connaitre un 3e week-end confiné.

Il a été décidé, et c'est une décision difficile, de prolonger le confinement pour ce week-end,

a déclaré M. Attal.

"Un point sera fait la semaine prochaine pour mesurer si la dynamique de diminution de l'incidence et de l'épidémie dans le département se poursuit", pour permettre "dans ce cas (de) pouvoir envisager de lever la mesure".

La mesure doit concerner les communes dites "du littoral des Alpes-Maritimes" :

Des maires, notamment de l'ouest du département y sont opposés. Pour Jérôme Viaux, maire LR de Grasse :

"Ma position est constante, la vraie solution est une immunité collective plus grande, une vaccination plus large et non ces bricolages de confinements partiels qui ne servent à rien et qui handicapent la vie et l’économie sans enrayer la propagation du virus"

La montée au créneau de certains élus azuréens contre l'hypothèse de nouveaux week-end confinés comme cela vient d'être décidé dans l'agglomération de Dunkerque.

L'avis de @JeromeViaud maire de Grasse : pic.twitter.com/7BiRV8v6pw — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) March 10, 2021

L'avis de Lionnel Lucas maire de Villeneuve-Loubet (LR) :

"On a confiné deux semaines le littoral, ce qui a permis d'aider les stations de ski, de les remplir... Maintenant on pas de raison de bloquer le littoral alors qu'une course va rester deux jours... On aurait fait arriver le Paris-Nice à Toulon !"

A noter en effet, que la course cycliste, Paris Nice doit arriver cette fin de semaine sur la Côte d'Azur et dimanche sur la Promenade des Anglais.

> Il faudra donc une nouvelle fois pévoir une attestation de déplacement.

Une conférence de presse en présence du ministre de la Santé Olivier Véran sur la situation sanitaire aura lieu demain.