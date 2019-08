Du plastique colonisé par de nouvelles bactéries

On s’est aperçu qu’il y avait un nouvel écosystème qui s’était créé par la présence de ces débris plastiques. Sauf qu’il peut potentiellement y avoir de gros soucis avec ces bactéries.

Méditerranée, des scientifiques révèlent la présence de bactéries et de virus dans la pollution plastique. / © Adam Rodriguez / Expédition Med

Le choléra au milieu de l'océan

Quels risques et maladies certains organismes pathogènes pourraient-ils entraîner ? Il est urgent d’enquêter.

Vue au microscope électronique de bactéries du genre Vibrio dans une expérience de laboratoire / © Erik Zettler / Marine Biological Laboratory / Expedition Med

Recherches d'avant-garde

Expédition Med mène des études sur ces microplastiques prélevés en mer, colonisés par de nouvelles bactéries. / © Expédition Med

Depuis une dizaine d'années, les déchets plastiques contaminent la mer Méditerranée . Ils sont estimés à 250 milliards de fragments. Cette pollution, néfaste pour l'environnement, pourrait se révéler plus dangereuse encore.Ces petits morceaux de plastiques flottants, souvent invisibles à l'œil nu, véhiculent aussi des bactéries, et parfois même des virus pathogènes pour l'homme et l'animal, sur des centaines de kilomètres. Le problème, c'est que ces déchets ne se dégraderont pas avant plusieurs centaines d'années.C'est ce que révèlent les scientifiques de l' Expédition Med , un laboratoire citoyen dédié à l'étude de la pollution plastique en mer Méditerranée.Pendant quatre semaines en mer, depuis Rome jusqu'à Marseille, en passant par le nord de la Corse jusqu'à Saint-Laurent-du-Var , puis Toulon et Port-Saint-Louis, les chercheurs et volontaires ont effectué des prélèvements de microplastiques le long des côtes.Leur but ; étudier la composition de ces fragments et les bactéries qui les colonisent. Et leur découverte est surprenante, voire inquiétante.Ce film de micro-organismes qui enveloppe le plastique sera scrupuleusement étudié par des laboratoires du monde entier. On appelle cela : la, en référence à la "biosphère", soit la vie sur la terre. Le phénomène n'est connu que depuis 2017."On s’est aperçu qu’il y avait un nouvel écosystème qui s’est créé par la présence de ces débris plastiques, qui ne se dégradent pas en mer et parcourent des milliers de kilomètres. Sauf qu’il peut potentiellement y avoir de gros soucis avec ces bactéries", explique Bruno Dumontet, directeur de l'Expédition Med.Ces algues, bactéries, virus, ou invertébrés microscopiques voyagent mieux et bien plus longtemps que sur du bois ou des plumes, que l’on trouvait auparavant en mer.Pendant longtemps, personne n'a soupçonné la dangerosité de cette pollution plastique, aux fragments aussi petits qu'un confetti (moins de 5 millimètres). Ces micro-déchets sont pourtant porteurs d’un véritable cocktail toxique, révèle l'Expédition Med.Des espèces invasives ou porteuses de maladies, voire même dangereuses pour l’homme, ont déjà été retrouvées sur des fragments de plastique. C'est le cas de, porteuse du choléra, une maladie épidémique contagieuse."Quels risques et maladies certains organismes pathogènes, notamment la bactérie du genre Vibrio ou des algues responsables des floraisons algales toxiques, pourraient-ils entraîner chez l’homme et les espèces aquatiques ? Il est urgent d’enquêter", alerte Bruno Dumontet.L’inquiétude des scientifiques réside dans la difficulté de déterminer jusqu’où la contamination des déchets plastiques peut s’infiltrer dans la chaîne alimentaire.Les bactéries du groupe Vibrio peuvent en effet causer des maladies gastro-intestinales chez les poissons, et donc potentiellement contaminer des élevages de poissons.Ces découvertes alarmantes, la communauté scientifique les doit à Linda Amaral-Zettler et Erik Zettler, deux chercheurs américains travaillant aux Pays Bas. Ce sont eux qui ont découvert et nommé la "plastisphère", il y a seulement deux ans. L'Expedition Med collabore avec ces pionniers depuis le début des recherches.

"Depuis une dizaine d’années, beaucoup se sont mis à étudier la quantité de plastique en mer et dans l’océan, mais très peu travaillent sur ce que ces plastiques sont susceptibles de transporter", détaille Tosca Ballerini, coordinatrice scientifique de l'Expédition Med.



"On travaille avec les chercheurs américains du NIOZ-Royal Netherlands Institute for Sea Research qui ont inventé le terme de "plastisphère". Nous avons déjà fait 200 prélèvements pour eux depuis le début de ces recherches. Nous sommes en train d’écrire nos premiers résultats scientifiques au vu des données récoltées depuis deux ans".

Des alternatives au recyclage

Face à ces dangers potentiels encore méconnus, les membres d'Expedition Med sensibilisent le public une fois à terre en donnant des conférences. Des volontaires peuvent également participer à une expédition, et apprendre à réaliser des prélèvements."Une fois que les déchets sont en mer, c’est trop tard. Il faut vraiment stopper l’hémorragie à terre", prévient Bruno Dumontet.Mais au-delà de cette découverte alarmante, conséquence du réchauffement environnemental, certaines bactéries découvertes par les scientifiques pourraient se révéler potentiellement bénéfiques, notamment dans le processus de recyclage du plastique.Avec un espoir de, peut-être, mettre au jour de nouvelles manières de recycler nos déchets.