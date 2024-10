Mort d'un chauffeur VTC à Marseille : la DZ Mafia nie dans une vidéo être impliquée, le parquet ouvre une enquête

C'est une vidéo d'une minute et trente secondes à peine. On y voit un gang cagoulé, vêtu de noir, se présentant comme étant la DZ Mafia, qui clame son innocence dans les derniers meurtres qui ont touché Marseille, comme celui du chauffeur de VTC de 37 ans, Nessim Ramdane. Le parquet de Marseille veut authentifier cette vidéo.

Une quinzaine d'hommes habillés en noir, des capuches dissimulent leur visage. Ils sont de plus cagoulés, réunis autour d'un porte-parole qui ne se présente pas. Le ton est austère, on devine un léger accent marseillais. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, mercredi 9 octobre, une quinzaine de personnes se présentant comme appartenant à la DZ Mafia, un groupe de trafiquant de drogue, affirme n'avoir aucun lien avec le meurtre d'un chauffeur VTC à Marseille le 4 octobre.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le parquet de Marseille a annoncé l'ouverture d'une enquête pour en savoir plus sur cette vidéo.

Un communiqué pour rétablir la vérité ?

Devant un meuble ou une table recouverte d'un tissu blanc tagué "DZ Mafia", un homme cagoulé prend la parole dans cette vidéo. En quelques phrases, le cartel clame son innocence au sujet des derniers meurtres liés au narcobanditisme à Marseille. "Cela fait plusieurs jours que de fausses informations circulent en boucle sur les médias et les réseaux sur les faits qui se sont produits entre mercredi et vendredi dernier. Le communiqué d'aujourd'hui est fait dans l'intention de rétablir la vérité. Tout d'abord, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille des défunts en leur souhaitant force et courage dans leur épreuve."

Les premiers mots vont donc directement aux familles, alors que les obsèques du chauffeur de VTC abattu froidement par un adolescent le 4 octobre, ont réuni des centaines de personnes à la mosquée du 14e arrondissement de Marseille, la veille, ce 8 octobre.

"Nous ne souhaitons par ailleurs qu'aucun jeune enfant de la cité phocéenne ou d'ailleurs ne soit impliqué, ni de loin, ni de près. Que des enfants de 14, 15 ans ne soit plus impliqués dans de telles histoires en tant que victimes ou coupables."

"Un crime qui n'a rien à voir avec nos méthodes"

"Maintenant, en ce qui concerne les faits, la DZ mafia n'a strictement rien à voir ni de près ni de loin dans tout ce qu'il s'est produit. Aujourd'hui notre nom est utilisé par de nombreuses personnes malveillantes et malintentionnées qui n'ont aucun rapport avec nous. Comme la personne de 23 ans du quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Luynes, cet homme malade et mythomane se faisant passer pour un membre de la DZ mafia n'a strictement aucun lien avec nous. Nous ne le connaissons pas. Nous n'avons jamais de telles personnes dans notre cercle."

L'homme qui lit un texte poursuit tout aussi calmement d'un ton clair avec une voix déformée et robotisée pour ne pas être reconnu : "Pour terminer, le mode opératoire ne nous correspond en rien : l'enfant de 14 ans ainsi que l'utilisation de VTC pour commettre un crime n'a rien à voir avec nos méthodes. Nous avons assez d'hommes, de moyens, de véhicules pour agir si nous en étions obligés. Nous espérons que la vérité soit rétablie. Signé la DZ mafia."

Le parquet de Marseille veut authentifier la vidéo

"Le parquet de Marseille confirme avoir ouvert une enquête du chef d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits relevant de la criminalité organisée à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle des individus se présentant comme membres de la DZ Mafia réfutent l’implication de cette organisation dans les assassinats d’un adolescent de 15 ans et d’un chauffeur VTC perpétrés entre les 02 et 04 octobre 2024 à Marseille", explique Nicolas Bessone, le procureur de la république à Marseille.

Sur quels réseaux sociaux la vidéo a-t-elle été postée en premier ? Pour le moment aucune réponse officielle. En 2023, les canaux Télégram et Snapchat étaient déjà utilisés par le gang. Les services spécialisés vont devoir travailler minutieusement pour déterminer si cette vidéo est bien un document authentique de la DZ Mafia. "Les investigations confiées au SIPJ 13 et à l’Office Anti-Cybercriminalité (OFAC) visent à authentifier cette vidéo et identifier les personnes qui en sont à l’origine", précise le parquet.