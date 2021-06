Comment voter par procuration aux élections régionales et départementales, on vous explique les démarches à faire

Quelles sont les formalités à faire pour voter par procuration les 20 et 27 juin 2021 ? Où, comment et quand s'y prendre ? Mode d'emploi pour voter lors de ces scrutins si vous êtes absents.

Dans votre boite aux lettres, les professions de foi des candidats sont arrivées. Et vous comptez bien voter malgré votre absence ces prochains weekends.

Faites une demande de procuration en ligne pour gagner du temps

Le site internet Maprocuration vous permettra de lancer votre demande de procuration.

Connecter vous sur le site en vous authentifiant via FranceConnect (le mot de passe qui vous sert pour vos impôts et toutes les formalités administratives).

La personne qui souhaite voter par procuration doit donner le nom d'une personne qui votera pour elle. Celle-ci doit être obligatoirement inscrite dans la même commune que lui.

Un code à 6 caractères vous est alors envoyé par courriel.

🗳️#Elections2021 ➡️ #MaProcuration : vous souhaitez voter mais êtes absent les 20 et 27 juin prochains ?

☝️🤓 Faites votre procuration en ligne simplement grâce à https://t.co/lgUBc6wDBC !

📺 On vous explique tout en vidéo ⤵️ pic.twitter.com/TxgKYxVcJp — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) June 2, 2021

Deuxième étape. Vous devrez vous rendre en personne dans n'importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie avec ce code à 6 caractères et une pièce d’identité afin de faire valider votre demande. Celle-ci sera télétransmise instantanément de manière dématérialisée vers la mairie de la commune où vous devez voter. Il vous reste à prévenir la personne qui votera pour vous.Vous n'aurez pas à fournir de justificatif sur le motif de votre absence. Ce dispositif en ligne présente de nombreux avantages et permet de s’affranchir des documents papiers, et de gagner un temps précieux lors de la validation au commissariat de police/brigade de gendarmerie, comptez moins de 5 minutes.

Si pour des raisons de santé, vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer (maladie, infirmité grave), une demande de déplacement à domicile ou en établissement spécialisé doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical/justificatif attestant de l’impossibilité de se déplacer. Un personnel des forces de sécurité intérieure se déplacera auprès du mandant.

Jusqu'à quand demander une procuration ?

La démarche doit être faite le plus tôt possible. Une procuration peut cependant être établie à tout moment et jusqu'au jour du vote, mais, en pratique, l'électeur risque de ne pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps.

Vous n'avez pas internet, vous souhaitez vous déplacer directement au commissariat ou à la gendarmerie pour faire les formalités ?

Vous devrez vous munir de ce document. Voici comment le remplir. Vous devrez ensuite vous déplacer en personne au commissariat et à la gendarmerie, muni de votre pièce d'identité. Ne vous y prenez pas au dernier moment !

Régionales, départementales, vous pouvez faire une seule procuration

L'électeur choisit la date du scrutin pour laquelle il donne procuration, vous pouvez choisir le premier tour, les deux, et désigner par exemple une personne pour le premier tour, une seconde pour le second tour.