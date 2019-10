Conseil régional: en pleine séance, Julien Odoul (RN) créé la polémique autour du port du voile

Les élus du Rassemblement National quittent la séance, la présidente de Région fait un rappel à la loi

Conseil Régional : le rassemblement national créé la polémique autour du port du voile

Que dit la loi ?

Il était aux alentours de 15 heures, ce vendredi 11 octobre, lorsqu'un groupe d'enfants et leur accompagnatrice de Belfort (Territoire-de-Belfort) entrent au conseil régional pour assister à la séance plénière. L'accompagnatrice en question porte un voile sur ses cheveux (N.D.L.R : un hijab). Il n'en faut pas moins à Julien Odoul (Rassemblement National) pour interpeller la présidente de Région :a demandé le président du groupe Rassemblement National. Applaudi et soutenu par les élus RN, Julien Odoul poursuit :créant la polémique au sein de l'hémicycle.Julien Odoul qui avait menacé de quitter la séance si l'accompagnatrice restait dans la salle, a joint la parole aux actes. La séance se poursuivra en l'absence des élus du Rassemblement National. Une situation qui a obligé Marie-Guite Dufay (Parti Socialiste) à se renseigner sur la législation en vigueur et le règlement intérieur. Après plusieurs minutes de doutes, la présidente de Région fait un rappel à la loi : "".Marie-Guite Dufay a par ailleurs vérifié que le règlement intérieur du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté n'interdisait pas le port du voile :Depuis la loi du 11 octobre 2010 , il est interdit dedans l'espace public, notamment à l'aide d'un masque, d'une cagoule ou d'un voile islamiste. La loi concerne donc la- qui cache l'intégralité du corps - et le, qui couvre le visage à l'exception des yeux. Ce n'est donc pas le signe religieux qui est mis en cause,En revanche,existe bien également pour le hijab et tous les signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse. Il s'agit de la. Cette dernière autorise le port du "voile traditionnel" dans les lieux publics ou les universités, mais l'interdit dans les écoles, les collèges ou les lycées publics.