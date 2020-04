COVID-19 : les éleveurs sont appelés à ne plus vendre leurs animaux tant qu’on ne leur propose pas un juste prix

Qu’est-ce que la crise du coronavirus Covid-19 met en lumière ?

Emilie Jeannin, éleveuse / © Dalila Iberrakene

Pourquoi les élevages sont-ils menacés partout en France?

Emile Jeannin au milieu de son troupeau / © NZ / France 3 Bourgogne

On est dans une société où les gros n’ont pas de comptes à rendre. Mais, ils n’ont aucune excuse, il faut qu’ils s’expliquent. Emilie Jeannin.









C’est un signe qui interpelle :C’est ce qui se passe en ce moment : la FNB (Fédération nationale bovine), les JA (Jeunes Agriculteurs) et la Confédération paysanne ont décidé de lancer un appel commun aux éleveurs. Ils leur demandent de garder leurs animaux à la ferme et de ne pas les vendre, tant que la grande distribution et les abatteurs ne leur proposeront pas un prix correct.Depuis que la crise du coronavirus Covid-19 a commencé et que les gens sont confinés chez eux, ils font davantage la cuisine. Résultat :: + de 18% en valeur et en volumes., déplore Emilie Jeannin, éleveuse de bovins à la ferme de Lignières, en Côte-d’Or."Le consommateur achète la viande hachée une douzaine d’euros le kilo. Là-dessus,Ce n’est pas normal quealors que ce n’est nous qui travaillons et nourrissons les animaux pendant trois à quatre ans. D’autant qu’on doit payer aussi les frais de vétérinaire, de bâtiments, etc.", ce qui met en péril la viabilité des élevages partout en France", confirment les syndicats agricoles qui ont décidé de passer à l’action.Emilie Jeannin, qui est adhérente de la Confédération paysanne, va suivre le mot d’ordre."De la même façon qu’il y a eu une grève du lait il y a quelques années, cette fois on va lancer une grève de la viande. Cela veut dire qu’on va garder les animaux à la ferme et qu’on ne les vendra pas, tant que les prix qu’on nous propose resteront en-dessous des prix de production.", reconnaît l’éleveuse de Bourgogne :. Mais, en ce moment, il y a de l’herbe dans les prés. Et même si la sécheresse menace, on tiendra. Combien de temps ? On verra, mais on tiendra pendant un certain temps, c’est sûr."Pour Emilie Jeannin et ses collègues éleveurs, la situation ne peut plus durer.Le président de la Fédération nationale bovine a alerté les pouvoirs publics, mais il n’a toujours pas reçu de réponse.Il faut savoir que le prix de production d’une vache charolaise est en moyenne de 4,72 euros par kilo de carcasse. Or, on est payé moins de 3,40 euros par kilo.