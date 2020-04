Coronavirus : L'écrivain Sylvain Tesson taclé par le Professeur Laurent Thines après ses propos sur les gilets jaunes

N’en déplaise à #SylvainTesson, on vit dans un pays où les 1er de cordée sont:



- les 1er de corvée #caissiere #eboueur #livreur #ouvrier

- les moins bien payés #soignant #MiniJob

- les plus méprisés #grevistes

- les plus réprimés #giletsjaunes

- les grands oubliés #FrancedenBas — Dr ou Pr. Laurent Thines (@LaurentThines) April 9, 2020





Les gilets-jaunes, ce sont eux qui sont en première ligne aujourd’hui

Laurent Thines, professeur au CHU de Besançon



Laurent Thines, médecin et fervent militant anti LBD

Subitement on a moins envie d’aller brûler les ronds-points, non?

Sauf que c’est aussi la France des ronds-points qui sauve le pays, cher ami.

Dommage pour votre théorie culpabilisatrice.

Sylvain Tesson, prix Renaudot 2019 pour son livre "La panthère des neiges" avait expliqué auparavant la chance des français qui en période de pandémie dévastatrice bénéficient d’un Etat fort et organisé. « On peut lui cracher dessus, il se portera à votre secours ».« Se rend-on compte de notre chance ? Pendant quinze jours, l’État assure l’intendance de notre retraite forcée. Il y a un an, une part du pays voulait abattre l’État. Soudain, prise de conscience : il est plus agréable de subir une crise en France que dans la Courlande orientale. L’État se révèle une Providence qui n’exige pas de dévotions. On peut lui cracher dessus, il se portera à votre secours. C’est l’héritage chrétien de la République laïque. On peut appliquer le mot de Beaumarchais à la géographie : nous nous donnons la peine de naître en France et sommes mieux lotis qu’ailleurs. Subitement, on a moins envie d’aller brûler les ronds-points, non ?"Sur son compte Facebook , Laurent Thines se définit par son métier, neurochirurgien, mais aussi comme poète et «moucheur » à ses heures perdues. La pêche à la mouche n’est pas autorisée en ce moment mais cela ne l’a pas empêché de moucher littéralement l’écrivain Sylvain Tesson. Un post cinglant conclu par ces mots :Laurent Thines n’a visiblement pas supporté la pique lancée aux gilets jaunes et tous les manifestants des rond-points aux côtés desquels il milite depuis plusieurs mois.Nous avons pu joindre ce matin par téléphone le médecin qui est aussi membre du collectif inter-hôpitaux. Il sortait de plusieurs heures de garde dans une unité Covid-19 et s’apprêtait à reprendre des consultations dans son service.explique le neurochirugien.Laurent Thines ajoute :Avant de raccrocher, Laurent Thinès insiste. « Je connais la collection des Tracts Gallimard. J’ai du respect pour ce qu’ils font. Un de mes confrères y a participé. Il s’appelle Stéphane Velut. Il travaille à Tours. Lisez, si vous voulez comprendre la situation à l’hôpital public aujourd’hui . »Pour mémoire Laurent Thines est à l’origine d’une longue bataille contre l’utilisation de LBD par les forces de l’ordre.Le médecin reprend la métaphore des premiers de cordée largement utilisée par Emmanuel Macron. Il sait qu’elle parlera aussi à Sylvain Tesson, alpiniste chevronné.Le médecin avait réagi une première fois, hier, à la petite phrase de Sylvain Tesson. Voici ce qu’il écrivait :Laurent Thines mettait un lien vers un article du Figaro, intitulé : « Aides-soignants, caissiers, camionneurs…Les gilets-jaunes sont devenus les premiers de tranchée. » Dans cet article , deux chercheurs expliquent comment ils ont recroisé les données des gilets-jaunes d’hier et des professions actuellement mobilisées comme « premiers de tranchée. Ce sont les « Back Row Kids (« ceux assis au fond de la classe ») qui font vivre aujourd’hui le pays.