TEMOIGNAGE. “Depuis que je suis rentrée des camps de concentration, je n'ai plus jamais réussi à pleurer”

KZ Auschwitz was liberated 75 years ago today. More than a million people were murdered there. #Auschwitz75 #NeverAgain #HolocaustRemembranceDay pic.twitter.com/i8ud7sc0iK — R.M. Romero (is forever telling fairy tales) (@rmromeroauthor) January 27, 2020



Je ne pleure jamais, c'est fini

75e anniversaire de la libération d'Auschwitz à Besançon

Reportage : Catherine Schulbaum, Florence Petit et Rémy Bolard avec Jacqueline Teyssier, rescapée

Je ne passe pas une journée sans penser aux camps de concentration

Ecoutez le témoignage en intégralité de Jacqueline Teyssier

Rescapée d'Auschwitz, Jacquelin Teyssier témoigne

Il y a 75 ans , le camp d'Auschwitz était libéré par les Soviétiques. Une date symbole pour tous les déportés. Jacqueline Teyssier est rescapée de ce camp de la mort. Elle avait alors un peu plus de 20 ans. Interview : Catherine Schulbaum, Florence Petit

1944 : Jacqueline Teyssier était internée au camp d’Auschwitz

La Franc-Comtoise Jacqueline Teyssier a été déportée au camp d’Auschwitz, au même moment que Simone Veil. Témoignage. Intervenante : Jacqueline Teyssier, déportée à Auschwitz. Reportage : E. Rivallain, J-L Saintain et M. Loir.

Soixante-quinze ans après la libération d'Auschwitz, les survivants de la Shoah sont de moins en moins nombreux. 1,1 million de victimes ont trouvé la mort à Auschwitz, au sud de la Pologne.Elle avait 20 ans. 17 mai 1944, Jacqueline Teyssier est une jeune Parisienne. Arrêtée pour fait de résistance, elle et sa famille sont emmenées dans le camp de concentration d'Auschwitz. Sa mère n'en reviendra pas vivante.Juste avant la libération du camp d'Auschwitz par les Soviétiques, le 27 janvier 1945, Jacqueline Teyssier est transférée à Bergen-Belsen, un camp en Allemagne. Elle y contracte le typhus. Commence une nouvelle attente. Elle ne sortira des camps de la mort qu'en juin 1945.L'ancienne ouvrière parisienne témoigne inlassablement de l'horreur vécue avec les familles juives et les déportés. Elle raconte avec ses mots et une incroyable lucidité ses souffrances. Et c'est avec le sourire et le punch d'une survivante, qu'elle raconte ce qu'elle a enduré auprès des lycéens et des collègiens.Jacqueline Teyssier se souvient des camps, les années n'ont rien effacé. Elle raconte ces nuits où les Allemands mettaient les femmes nues dehors en plein nuit, par tous les temps. Il fallait survivre.se souvient-elle." raconte la Bisontine qui participait ce 27 janvier 2020, à Besançon, aux cérémonies du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz.Ce petit bout de femme aux cheveux blancs n'a rien oublié de l'horreur et de la souffrance dans les camps. "détaille-t-elle.confie Jacqueline Teyssier.Le peu de nourriture, les poux, l'attente, jusqu'à ce jour du 15 avril 1945 où Bergen-Belsen est libéré. "Les Anglais libérent le site, c'est un dimanche soir, il est 17 heures" se souvient Jacqueline Teyssier. Les militaires anglais vont d'abord désinfecter les prisonniers, puis ils distribuent du lait chaud. La fin de longues nuits d'enfer. Jacqueline Teyssier pèse 28 kilos quand elle est rapatriée sur Paris. Les médecins disent à son père qu'elle ne survivra pas.Nous l'avions rencontrée chez elle en 2018, son fils préparait alors un film sur le parcours de sa mère.