Xavier Dupont de Ligonnès réfugié dans un couvent pour femmes délinquantes ? Quel est ce lieu où une femme dit avoir aperçu le fugitif ?

Une femme aurait reconnu Xavier Dupont de Ligonnès au couvent des sœurs de Béthanie, dans le Doubs, en mars 2024. Actuellement en vente, cet édifice religieux offre un logement et une nouvelle vie à des femmes sorties de prison. Mais rien ne permet pour l'instant d'affirmer que le fugitif y a séjourné.

Le signalement a été réalisé il y a quelques semaines. Une femme dit avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès lors d'une cérémonie religieuse dans le Doubs, nous apprend l'Est Républicain jeudi 3 avril. Suspecté d'avoir tué son épouse et ses quatre enfants à Nantes en 2011, cet homme de 63 ans est toujours recherché.

La brigade des recherches de la gendarmerie de Besançon a ouvert une enquête. Des analyses ADN ont été réalisées sur les lieux du signalement, le couvent des sœurs de Béthanie, à 10km de Besançon. Mais quel est cet édifice religieux où une femme dit avoir reconnu le fugitif le plus célèbre de France ?

La religion comme voie de rédemption

Fondée en 1866 par le Père dominicain Jean-Joseph Lataste, la congrégation des sœurs de Béthanie accueille des femmes sorties de prison pour leur offrir un nouveau logement, des possibilités de réinsertion sociale et la religion comme voie de rédemption.

Au couvent de Montferrand-le-Château, les anciennes délinquantes se confondent parmi les sœurs. Elles gardent un droit de discrétion sur leur passé. Certaines maintiennent un lien avec le milieu carcéral, deviennent par exemple visiteuses de prison pour lutter contre l'isolement social des détenus.

Le couvent de Béthanie à Montferrand le château, près de Besançon. • © France 3 Besançon

5 000 m² de surface habitable dans un parc de plus de sept hectares : le couvent est actuellement à vendre. A Montferrand, les sœurs ne sont plus que huit. Elles ne voient plus l'intérêt de résider dans un domaine aussi grand et souhaitent déménager de l'autre côté de la rue, dans une maison qui leur sert actuellement d'hôtellerie.

A lire aussi : "Il est vivant", la soeur de Xavier Dupont de Ligonnès dénonce une "mise en scène"

Une vente sous conditions

"Nous aimerions beaucoup que les futurs acheteurs aient les mêmes idées que nous, qu’ils soient porteurs de projets sociaux comme la réinsertion et le relogement d’anciens détenus”, expliquait Sœur Marie-Ange à France 3, en novembre 2023.

Autre condition pour les sœurs : la chapelle du couvent, où repose le fondateur de la congrégation, devra rester accessible après la vente. Le Père Lataste est en effet célébré lors d'un pèlerinage chaque année, le premier week-end de septembre.

Le couvent de Béthanie à Montferrand le château, près de Besançon. • © France Télévisions

Xavier Dupont de Ligonnès serait-il lui aussi venu chercher la rédemption au couvent des sœurs de la Béthanie ? Rien ne l'indique pour l'instant. La personne à l'origine du signalement "n'est pas formelle, mais pense l'avoir reconnu" et "aucune autre personne n'est venue corroborer ce témoignage", précise le procureur de la République Etienne Manteaux à l'Est Républicain.