La commission européenne reconnaît à l'absinthe de Pontarlier une “indication géographique”

Un alcool interdit en 1915

La nouvelle appellation va rejoindre les 238 indications géographiques de boissons spiritueuses déjà enregistrées au niveau de l'Union européenne. La Commission souligne que de nombreux textes évoquent "l'élixir d'absinthe dans la région de Pontarlier" dès le 18e siècle. "Cette activité prend ensuite de l'ampleur jusqu'à atteindre 66.000 litres journaliers en 1914. L'Absinthe de Pontarlier est alors exportée partout dans le monde et le monde artistique parisien de l'époque participe très activement à l'engouement autour de cette boisson", rappelle l'exécutif européen dans un communiqué cité par l'AFP.À Pontarlier, l'absinthe est l'une des ambassadrices de la gastronomie locale. "C'est en 1805 que Henri Louis Pernod, venant de Suisse, installe la première distillerie d'absinthe à Pontarlier. La production se développe rapidement" explique le site internet de la commune . "En 1915, l'absinthe est frappée d'interdiction en France, ce qui sonne le glas des distilleries locales, et la fée verte sombre peu à peu dans l'oubli. Opposants et partisans de l'interdiction, ces derniers appuyés par de puissants lobbies viticoles, s'affrontent jusque dans les allées du Parlement" témoignent les Pontissaliens.Suite à de nombreuses expérimentations et une évolution récente des réglementations nationales et européennes, l'absinthe est réhabilitée en 2001. De nos jours, le breuvage est principalement commercialisé en Franche-Comté par la distillerie Guy. "L'Absinthe prit son essor grâce aux militaires revenant des colonies françaises, où ils consommaient l'Absinthe pour purifier l'eau. L'Absinthe devint alors un apéritif anisé à la mode, et toutes les classes sociales tombèrent sous son charme. S'installa alors un rituel de consommation dès 17h qui inspira poètes et écrivains, marquant ainsi l'Absinthe dans l'Histoire" explique la distillerie.L'indication géographique définit désormais l'absinthe de Pontarlier comme "un spiritueux limpide de couleur jaune pâle tirant sur le vert" dont le degré d'alcool lors de la mise sur le marché "est supérieur ou égal à 45%" et la production est limitée à un certain nombre de communes du département du Doubs, limitrophe de la Suisse.Selon la réglementation européenne, l'indication géographique "signale que la boisson spiritueuse est originaire du territoire d'un pays, lorsqu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique".