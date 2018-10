Sécheresse : pourquoi la filière Comté ne peut pas se passer d'eau potable

Intervenants : Fabien Colin - Éleveur de vaches laitières pour la filière Comté, Christian Schwartz - Directeur de la direction départementale des territoires du Doubs. Reportage d'Elisabeth Braconnier, Antoine Laroche, Dominique Perron et Stéphanie Chevallier.

Le préfet du Doubs l'a annoncé mercredi matin lors de la réunion de crise sur la sécheresse : le soutien à l'activité économique de la filière agricole dans le Haut-Doubs doit être une priorité, et particulièrement pour la filière Comté.En effet, les services préfectoraux suggèrent aux agriculteurs de puiser dans des réserves d'eau non reliée au réseau d'eau potable. Seulement, le risque est important pour les vaches et pour le processus de production du Comté.Comme nous l'a expliqué Fabien, un éleveur du Haut-Doubs, la consommation en eau non potable par les vaches de la filière Comté peut provoquer la présence de salmonelle ou listeria, qui peuvent mettre en danger le consommateur.