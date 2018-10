Mouthe : la source du Doubs est à sec

Reportage : Emmanuel Rivallain // Florence Petit

L'endroit est réputé être le plus froid de France :Mais ce samedi l'air était tiède, l'eau rare : à Mouthe, la source du Doubs est muette depuis deux jours.La source estUne vingtaine de kilomètres plus loin, le Doubs se jette dans le lac Saint-Point, un de plus grands lacs de montagne en France. Le lac descend d'un centimètre par jour. Les berges font penser à une marée basse. Ici l'eau ne remonte pas.Vendredi le préfet a ordonné de fermer les vannes de ce barrage à la sortie du lac. Priorité à l'eau potable.Une mesure tardive pour certains.Aujourd'hui dans le Doubs. 35 communes ont déjà recours aux camions citernes pour leur ravitaillement en eau potable.