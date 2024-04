Des huissiers découvrent un "corps momifié" depuis plusieurs années dans un appartement de Montbéliard : ce que l'on sait

Mercredi 24 avril 2024, un corps "momifié", abandonné depuis de longs mois, a été découvert dans un appartement de Montbéliard (Doubs), par des huissiers de justice venus effectuer une procédure d'expulsion. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir du cadavre de la locataire des lieux, qui n'avait plus payé son loyer depuis trois ans.

C'est une scène morbide qu'ont découvert plusieurs huissiers de justice, mercredi 24 avril 2024. Il était 11h lorsque les agents publics se sont rendus dans un appartement au 8 Faubourg de Besançon, à Montbéliard, dans le Doubs. Pourquoi ? La locataire des lieux était visée par une procédure d'expulsion, après trois ans de loyers impayés et une absence de réponse à tous les courriers qui lui était envoyée.

Et pour cause, après être entrés dans le logement grâce à l'aide d'un serrurier, les huissiers ont trouvé un "corps momifié" selon les dires du parquet de Montbéliard, en état de putréfaction avancée. "Le corps, habillé, a été retrouvé près de la machine à laver" explique Frédéric Muyle, substitut au procureur de la République de Montbéliard, contacté par France 3 Franche-Comté. "À côté du cadavre, il y avait un sac à main et un portefeuille, sur le sol".

Enquête ouverte pour "recherche des causes de la mort"

Appelées sur les lieux, les forces de l'ordre sont arrivées un peu après 11h20. Une question subsiste : la personne décédée est-elle l'ancienne locataire de l'appartement ? "Vraisemblablement" continue Frédéric Muyle. "Mais c'est impossible à affirmer, car l'état du cadavre ne nous a pas permis de l'identifier".

Malgré tout, plusieurs indices vont dans ce sens. Les huissiers ont trouvé la porte d'entrée fermée de l'intérieur, les volets, eux aussi rabattus. Dans l'appartement, aucune trace de lutte ou d'effraction. Parquet de Montbéliard

À côté de la victime présumée, les policiers ont retrouvé une carte d'identité, qui concordent avec celle de la locataire. Il s'agirait d'une femme de 45 ans, célibataire et inconnue de la justice jusque-là. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montbéliard pour "recherche des causes de la mort". Selon la justice, la thèse privilégiée pour le moment serait une "mort naturelle", et ce "depuis plusieurs années".

Verdict de l'autopsie ce vendredi

Pour confirmer tout cela, le corps a été transporté à l'institut médico-légal de Besançon (Doubs), pour être examiné. L'autopsie rendra son verdict ce vendredi 26 avril, en fin de matinée. Selon nos informations, aucun voisin ne s'était inquiété de l'absence de la quarantenaire et personne n'avait donné l'alerte. Des circonstances qui interrogent, quand on sait que le cadavre était sans doute en putréfaction depuis de longs mois.

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que les autorités font remonter la découverte de corps "momifié" dans le Doubs. Il y a un an, un sexagénaire avait ainsi été retrouvé mort dans son appartement. Il était décédé depuis de longs mois. Deux tragédies qui viennent tristement rappeler les problématiques d'exclusion et de solitude vécues par une partie de la population française.