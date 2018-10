Agression homophobe à Besançon : “Ils avaient vraiment l'intention de casser du PD”, le couple agressé témoigne

Agression homophobe à Besançon : le couple agressé témoigne

Reportage : Emmanuel Rivallain, Antoine Laroche, Jérémy Chevreuil.

"Ils voulaient vraiment nous faire du mal", "des coups de pieds comme lorsqu'on enfonce une porte". Les mots sont durs à la hauteur de l'agression violente dont ont été victimes deux jeunes homosexuels à Besançon, lundi dernier.Les deux hommes ont accepté, malgré le traumatisme de l'attaque, de témoigner à visage dissimulé. Alors qu'ils se tenaient la main près d'un arrêt de bus, un groupe de jeunes a encerclé le couple malgré les réprimandes de certains autres jeunes aux alentours. S'en est suivie une pluie de coups et d'insultes homophobes.Cet été, 8 agressions homophobes ont eu lieu au Parc Micaud à Besançon.Selon le rapport 2018 d'SOS homophobie, "en 2017, une hausse de 15 % des agressions physiques" a été calculée en France. "Notre inquiétude est grande face à une homophobie et une transphobie qui ne cessent de progresser. Si les victimes sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à témoigner, les manifestations de lesbophobie, gayphobie, biphobie et transphobie se multiplient" prévient l'association.