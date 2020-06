Handicapé après un accident de voiture le Franc-comtois Romain Claudet grimpe un glacier dans le massif du Mont-Blanc

Romain Claudet au centre (en vert) entouré de ses amis lors de son ascension dans le massif du Mont-Blanc. • © Page Facebook de Romain Claudet

"Je suis vraiment sorti de ma zone de confort"

Handicapé Romain Claudet réussit son pari d'embaucher d'autres personnes en situation de handicap

Romain Claudet, 24 ans, est habitué à lutter avec un immense courage face aux éléments contraires. Alors quand il a affronté le vent, le froid et la fatigue liée à l'effort physique et à l'altitude dans le massif du Mont-Blanc samedi 27 juin, il était écrit qu'il ne baisserait pas les bras.Ce Comtois, victime d'un terrible accident de la route à l'âge de 18 ans qui a failli le laisser à vie dans un état végétatif, aime se lancer des défis. En 2019, il était devenu PDG de sa propre entreprise "Tout le Monde en Bois" à Frasne (Doubs) où il emploie des personnes en situation de handicap. Il a aussi publié un livre "Mon handicap, une chance à saisir" dans lequel il raconte son parcours de vie.Ce samedi 27 juin, c'est un tout autre objectif que Romain Claudet avait en tête : grimper l'immense glacier de la Mer de glace en partant depuis Courmayeur en Italie. Accompagné d'un guide et de plusieurs amis, le jeune homme a réussi son pari. Mais il a surtout pris énormément de plaisir. "Je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Quand vous marchez sur une neige seulement gelée en surface et molle en dessous et qu'il faut faire attention à chaque pas pour ne pas s'enfoncer, c'est vraiment fatiguant.Au téléphone, Romain Claudet a la voix cassée. "Avec le soleil et le froid, j'ai vraiment perdu ma voix. J'ai quelques douleurs musculaires, mais j'ai un album souvenir dans la tête", dit-il.. "Je l'ai fait pour montrer que malgré ma différence, il est possible de faire des choses comme ça", conclut-il. Un petit film sur cette aventure sera disponible d'ici une semaine sur YouTube.