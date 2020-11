Procès de Jonathann Daval : la famille de la victime veut "mettre en exergue les horreurs qu'Alexia a subies"

Le Palais de Justice de Vesoul accueille le procès de Jonathann Daval du 16 au 20 novembre 2020. • © Clément Jeannin - France 3 Franche-Comté

#AlexiaDaval Quelques jours avant le procès, les avocats de Jonathann Daval réfutaient le terme « féminicide » pour qualifier le meurtre d’Alexia Daval. « Stop feminicide - RIP Alexia » affiche une banderole donnant sur la place du Palais de Justice. pic.twitter.com/0oLLlokl0S — Sarah Rebouh (@srebouh) November 16, 2020

"On est là pour Alexia"

Quelques badauds sont postés devant le tribunal de Vesoul, ce premier jour du procès de Jonathann Daval. • © Antoine Laroche - France 3 Franche-Comté

17 enquêteurs, 450 auditions

"Est-ce que si c'était à refaire, vous ne seriez pas intevenus plus tôt ?"