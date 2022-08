Journée internationale des chats : 5 conseils pour adopter dans les meilleures conditions

Ce 8 août, c'est la journée internationale des chats. Voici quelques conseils pour en adopter un dans les meilleures conditions.

Les chats sont à l’honneur en ce lundi 8 août 2022, puisqu'une journée internationale leur est dédiée. Créée en 2002 par le Fonds International pour la Protection des Animaux, elle a pour but de promouvoir le respect de ces animaux et de les célébrer.

En adopter un n’est pas une chose à prendre à la légère. Deux éleveurs de Bourgogne-Franche-Comté vous donnent cinq conseils.

Conseil n°1 : préparer l'arrivée

"Il faut savoir qu'un chat a énormément de besoins", alerte Patrice Lauret, éleveur de la chatterie des Omaticayas dans le Territoire de Belfort. Croquettes, litière, il faut lui aménager un coin tranquille. "Notamment avec des arbres à chat. Ils aiment être en hauteur et surveiller ce qu'il se passe", assure l'éleveur.

Les chats aiment se sentir en hauteur afin de surveiller leur environnement. • © La chatterie des Trois Sorciers

À noter que les gamelles d’eau fraîche et de nourriture doivent être éloignées de la litière afin de ne pas incommoder le chat.

Conseil n°2 : organiser vos vacances

Avoir un chat, c’est aussi l’avoir durant les vacances ! En période estivale, certains abandonnent leurs animaux : en 2022, ces abandons sont en hausse de 11 % selon la SPA.

C'est un facteur à ne pas oublier avant d'adopter un chat. "Il est possible de le faire garder, par exemple par une pension ou bien de demander à un proche de passer voir comment il se sent", assure Jean-Luc Gabrelle, éleveur de la chatterie du Bois de Larry à Royer en Saône-et-Loire.

Conseil n°3 : penser aux soins

"C’est un point très important à ne pas négliger", souligne Patrice Lauret. Il faut d'abord vérifier les tests de santé des parents afin d’éviter les mauvaises surprises. "Il faut savoir si les parents du chat ont eu des maladies ou non", ajoute l'éleveur.

Les soins chez le vétérinaire peuvent coûter chers. • © France Télévisions/Alain Darrigrand

Les soins vétérinaires sont aussi un budget. "Selon le chat bien sûr, il faut compter entre 300 à 500 euros par an", mentionne l'éleveur. Il ne faut pas oublier non plus l'entretien des griffes et le toilettage.

Conseil n°4 : s'assurer que le caractère du chat est compatible avec celui de la famille

Les chats sont comme les humains, chacun a sa personnalité et c’est à prendre en compte lors de l’adoption. "En fonction des races, ou de l’animal, il pourra aimer par exemple dormir beaucoup ou au contraire être très sportif", explique l'éleveur Jean-Luc Gabrelle.

C’est le cas par exemple des Abyssins, une race de chats ayant tendance à être hyperactive. Il faut donc veiller à ce que son caractère matche avec celui de votre famille.

Conseil n°5 : éduquer et donner de l'amour à son animal

Malgré un besoin d'indépendance assez important, ces petits félins ont besoin d’attention. Il faut donc être présent pour eux et surtout leur apporter l’amour dont ils ont besoin.

Les chats ont besoin d'amour et mais aussi de leur indépendance. • © Deb Leach

Un chat doit aussi s’éduquer. Il faut lui apprendre par exemple les endroits où il est autorisé à faire ses griffes mais aussi à utiliser sa litière. Il faut l’habituer au conteneur, à la laisse et à la voiture si l’animal est amené à voyager dans le futur.

Cette journée internationale des chats est suivie le 17 août 2022 par la journée internationale du chat noir. Son objectif est d'aider et de redorer l’image de ces chats souvent discriminés à cause des superstitions les visant.