Dole (Jura) : Ce que l’on sait de la violente agression raciste d’un père de famille par un homme de 72 ans

L'homme de 72 ans, a été placé en garde à vue lundi 26 avril après l'agression de ce Dolois. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dole pour des faits de violences volontaires avec arme et injures racistes. Le procès se tiendra le 28 mai.

"Sale bicot"

Les faits remontent au 21 avril 2021 à Dole. Le septuagénaire est surpris par la famille de la victime avec un appareil photo, les parents le soupçonnent selon le parquet de prendre des photos de leur domicile voire même de leurs enfants. Ils cherchent alors " à obtenir des expliquations", explique Lionel Pascal, procureur de la République du Jura. Le père de famille de 41 ans et l'agresseur présumé ont alors une altercation physique et verbale au cours de laquelle le mis en cause menace la victime avec une clef en croix prise dans sa voiture et profère des injures à l'encontre de la interlocuteur, le traitant de "sale bicot".

La voiture de l'homme de 72 ans interpellé par la police suite à une violente agression raciste. • © Police Nationale du Jura

Toute la scène est filmée

Toute l'atlercation est filmée par la mère de famille qui annonce avoir prévenu la police. Sur cette vidéo, alors que l'homme repart dans son véhicule, et que la victime rentre chez elle, on voit la voiture effectuer un demi-tour et revenir sur le père de famille qui saute sur le capot pour éviter le choc, sous les hurlements de sa femme et ses enfants. La victime s'est vue par la suite délivrer une incapacité de travail de 30 jours.

La vidéo, reprise et publiée par le quotidien l'Est Républicain, provoque une onde de choc sur les réseaux sociaux. Elle n'est plus visible aujourd'hui.

Le septuagénaire n'était pas connu des services de police. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à promixté du domicile de sa victime,

C'est terrifiant, cette vidéo est ultraviolente, quand on voit ça, qu'on entend les cris des enfants, c'est terrible, il n'y a pas d'autres mots. Rémi Vienot, président d'Espoir et Fraternité Tsiganes de Franche-Comté

Le porte-parole des gens du voyage de Besançon doit se rendre ce matin chez la victime accompagné de Khaled Cid, un chef d'entreprise de Besançon victime début février 2021, lui aussi d'une violente agression raciste. "Khaled tient à aller parler à cet homme", confie Rémi Vienot.

Le suspect dit avoir voulu effrayer son interlocuteur

Lors de sa garde à vue, l'homme de 72 ans a nié avoir pris des photos, ce qui sera confirmé par l'analyse de son appareil, selon le parquet. Il a expliqué avoir des "difficultés auditives" l'empêchant de comprendre l'objet du mécontement du couple. Il dit avoir été lui-même victime de violences et "avoir percuté son interlocuteur sans le vouloir", "après avoir été ébloui". Il explique son geste par une volonté d'effrayer le père de famille.