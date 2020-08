Chevaux mutilés : "une telle sauvagerie", dans le Haut-Jura, deux nouvelles juments ont subi des sévices

"Cette affaire fait l'objet d'un traitement prioritaire, le mode opératoire est d'une telle sauvagerie" Lionel Pascal, Procureur de la République

La troisième mutilation en quelques jours dans le département du Jura





Des mutilations de chevaux recensées dans toute la France

Deux juments victimes de mutulations sexuelles. Les animaux ont été découverts ce weekend du 22-23 août dans les environs de Saint-Claude dans le Haut-Jura.indique le Procureur de la République du Jura Lionel Pascal. L'enquête est entre les mains de la brigade de recherche de la gendarmerie à Saint-Claude. Une enquête menée en lien avec l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) qui s'intéresse de près à d'autres actes de mutilations intervenus ces dernières semaines dans plusieurs régions de France.A Ranchette sur la commune de Saint-Claude, et à Ravilloles près de Leschères, des prélevements ont été réalisés indique le Procureur. La médecine vétérinaire légale permettra peut-être de fournir quelques éléments à l'enquête.déplore le Procureur qui invite les personnes disposant de tout renseignement sérieux et susceptible de faire évoluer l'enquête à contacter sans tarder la gendarmerie." ajoute le Procureur. Pour quelles raisons le ou les auteurs s'attaquent-ils à des animaux ? La question reste sans réponse pour l'instant.Le Parquet de Lons-Le-Saunier a ouvert une enquête pour "sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif". Les actes de cruauté envers les animaux sont passibles de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Depuis 2015, l'animal n'est plus considéré au regard du code civil comme un objet comme c'était le cas auparavant, mais comme un être sensible.Dans le Haut-Jura, c'est la troisième fois en moins de 10 jours qu'une jument est retrouvée mutilée. A Meussia dans le Jura, le 14 août 2020, une jument est morte. Aïda, avait été retrouvée mutilée dans un champ. Son œil a été retiré et une châtaigne, une excroissance cornée située en dessous du genou, lui a également été coupée.Quelques jours plus tôt, c'est en Bourgogne, le 8 août, qu'une pouliche a été retrouvée à Cluny en Saône-et-Loire, le cœur poignardé, une oreille coupée, un œil et des organes arrachés.A la suite de ces attaques, le Conseil du cheval en Bourgogne-Franche-Comté a demandé aux professionnels d'"exercer une vigilance particulière vis à vis de comportements inappropriés ou suspects".Fin juin, une note du Service central du renseignement territorial, évoquée par Le Parisien, recensait déjà au moins onze faits similaires en France entre décembre 2018 et l'été 2020.Essonne, Saône-et-Loire, Jura, Côtes-d'Armor, Loire. Puy-de-Dôme, la Moselle, la Vendée, l'Aisne ou la Seine-Maritime ont été touchés. Des enquêtes sont ouvertes, confiées aux gendarmes locaux appuyés par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'Environnement et à la Santé publique. "Est-ce un challenge lancé sur internet ? Un défi ? La pulsion d'un individu ? Toutes les pistes sont envisagées", indiquait fin juin Bruno Wallart, commandant de la compagnie de Riom en Auvergne.