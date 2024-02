"Je n'ai jamais vu ça depuis 15 ans" : dans le massif du Jura, le manque de neige inquiète les professionnels à l'approche des vacances de février

Après l'annulation de la Transjurassienne faute de neige, les professionnels du tourisme craignent des annulations en série pour les vacances scolaires de février. Mais la situation est très contrastée en Franche-Comté. Les pistes de ski alpin restent ouvertes à Métabief (Doubs) où "les conditions sont fantastiques".

"C'est tout vert et j'ai entendu le coucou, les anciens diraient que l'hiver est fini", se lamente Ingrid Bouveret. À Mouthe (Doubs), c'est une institution. Tout le monde connaît l'auberge familiale Chez Liadet, son grand dortoir et ses chalets en bois, situés au départ des pistes de ski de fond de la forêt du Risol. Des pistes qui ont fondu comme neige au soleil ces dernières semaines comme on peut le voir sur la webcam du restaurant. Un comble ici, dans le village le plus froid de France !

Où est passé l'hiver d'antan ? Chez Liadet, c'est tout vert. • © Guillaume Soudat - France Télévisions

"Les gens qui viennent à la semaine maintiennent leurs réservations, explique la patronne à France 3 Franche-Comté. Mais pour l'itinérance (les skieurs qui font étape une nuit lors de la Grande Traversée du Jura, NDLR), c'est annulation sur annulation..." Un crève-cœur pour Ingrid qui se réjouit malgré tout de cette course organisée par le Risoux-Club le 9 février prochain à Chaux-Neuve (Doubs), tout à côté. "Une petite boucle de 2 km a pu être tracée au pied du tremplin. Et on attend 400 participants, dont les plus jeunes ont 7 ans. Ça va être chouette !"

Une épreuve montée en quelques jours seulement après l'annonce de l'annulation de la Transjurassienne, dont l'édition 2024 devait se dérouler le week-end du 10 et 11 février. "En raison du faible enneigement sur le massif du Jura, entre Lamoura et Val de Mouthe, et compte tenu des conditions météo clémentes annoncées, nous avons dû prendre cette difficile décision", a expliqué l'organisation dans un communiqué. Annulées également faute de neige, le marathon des Belles-Combes et l'Envolée nordique.

Une seule piste de fond ouverte

Météo France l'a confirmé. Malgré un épisode hivernal marqué au début du mois, la température moyenne en janvier en France devrait être supérieure d'environ 0.6 °C aux normales de saison. "On est dans une situation délicate, reconnaît Nicolas Gotorbe à l'Espace Nordique Jurassien qui fédère 35 gestionnaires de sites dans le Doubs, le Jura et l'Ain, du plateau de Maîche au plateau du Retord. On a 3.000 km de pistes au total. Aujourd'hui, une seule est ouverte dans la forêt du Massacre !"

Je n'avais jamais vu ça depuis 15 ans. C'est la première fois qu'on a une offre proche de zéro à l'approche des vacances de février dans tout le massif du Jura. Nicolas Gotorbe, Espace Nordique Jurassien.

L'hiver n'avait pourtant pas mal commencé sur le massif. "Le début de l'hiver n'était pas si catastrophique, détaille Nicolas Gotorbe. Même avec des chutes de neige peu conséquentes, suivies de précipitations abondantes, les sites d'altitude ont tout de même réussi à maintenir une offre régulière en décembre et en janvier. Entre 1000 et 1200 m, les sites ont pu ouvrir entre 20 et 30 jours sur la période. Mais au-dessous de 1000 m, aucun site n'a pu ouvrir."

Rien n'est perdu, assure-t-il. Il faut espérer le retour de la neige mi-février. Mais la saison sera de toute façon "moyenne" selon le spécialiste.

Optimisme aux Rousses

Dans la station des Rousses (Jura), on garde pourtant le moral. Car les chiffres de la centrale de réservations sont étonnamment bons. "Ça se remplit plutôt bien, confirme Claire Devillers, responsable de communication, à France 3 Franche-Comté. On est à 72% de taux d'occupation les deux premières semaines des congés scolaires, la zone de Paris, puis à 82% la troisième semaine." Bien-sûr, des annulations de dernière minute sont possibles, mais toute l'équipe est confiante.

Il reste même un peu de neige sur les pentes. 6 pistes de ski alpin sur 50 sont ouvertes, 14 km de pistes sur 180 pour le ski de fond et les raquettes. Et on se démène ici pour proposer tout un programme de substitution aux vacanciers.

On travaille sur d'autres activités qu'on propose normalement l'été et qu'on va peut-être ouvrir dès maintenant comme le tir à l'arc, le parcours aventure ou le mini-golf. C'est un bon exercice pour préparer le "4 saisons" et s'adapter au réchauffement climatique. Claire Devillers, responsable de communication Station des Rousses.

Conditions idéales à Métabief, assure la station

Pas d'inquiétude en revanche à Métabief (Doubs). Bien au contraire. Même si les canons à neige n'ont pas pu tourner depuis trois semaines, 40% du domaine skiable sont encore praticables grâce à la neige de culture. "Sans mentir, les conditions sont même fantastiques, insiste Sylvain Philippe, le directeur de la station. Avec des pistes bien blanches et bien larges, la skiabilité est exceptionnelle !"

Témoin, cette vidéo postée sur la page Facebook de la station de Métabief. "Effectivement, quand il fait 15°C à Besançon et qu'on a ressorti les trottinettes, c'est peut-être difficile d'imaginer qu'on peut skier à Métabief", sourit Sylvain Phillippe.

On pourrait même se bousculer au pied des remontées mécaniques avec le soleil annoncé ce week-end dans le Haut-Doubs. "On aimerait surtout la même chose pour les vacances scolaires", espère Sylvain Philippe.