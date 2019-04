TÉMOIGNAGES. Grande précarité : de Besançon à Belfort, des SDF racontent les dangers de la rue

"C'est des mômes !"

A Besançon, Serge, gardien à l'abri de nuit des Glacis, témoigne : "On s'aperçoit qu'on a une population jeune, prendre la rue à 20 ans, parfois moins... C'est difficile, c'est des mômes ! Et ça fait un peu mal au coeur".

Pour aller à la rencontre des sans domicile fixe, et favoriser leur réinsertion, le service d'accueil et d'accompagnement social de la ville (SAAS) a décidé de maintenir la veille mobile, la "maraude", tout au long de l'année. Une centaine de personnes sont suivies régulièrement par ce service.







Paroles de SDF (1)

Des SDF témoignent des dangers de la rue, à Besançon. Intervenants : Serge et Joël, gardiens de l'abri de nuit des Glacis. Reportage : R. Advocat, D. Martin, P. Mayayao, E. Dubuis, V. Grandemange





"Pour l'instant, je vis au jour le jour"

Paroles de SDF (2)

Des SDF témoignent des dangers de la rue, à Besançon. Intervenants : Philippe Lagrange, habitant de la maison relais, Karim Nedjah, hôte d'accueil, Christian Goguely, Thomas Deliot et Jean-Noël Husy, travailleurs sociaux du CCAS, Julien Mahieu, responsable du service d'accueil et d'accompagnement social de Besançon. Reportage : R. Advocat, D. Martin, P. Mayayao, E. Dubuis, V. Grandemange

"Les gens les méprisent"

Paroles de SDF (3)

Des SDF témoignent des dangers de la rue, à Dole. Intervenants : Carole Flamant, "Tonton", Pascal Monneret, gérant de la société l'Alpage, Christophe Seingry, fondateur de l'association L'ouvre-porte, Stéphane, SDF, Joe, SDF, Etienne Gravel, bénévole de l'association L'ouvre-porte. Reportage : R. Advocat, D. Martin, P. Mayayao; E. Dubuis; V. Grandemange

"Quand on a des clés dans la poche..."



A Besançon, l' Agora est une résidence sociale. Elle regroupe une grande partie des hébergements proposés aux personnes sans-abris. On y trouve en particulier une maison relais. Il s'agit de logements indépendants, où les résidents ne sont pas obligés de partir au bout d'un certain délai. Ils sont locataires, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Or, le temps est indispensable pour se reconstruire : "Pour l'instant, je vis au jour le jour..." explique Philippe, un des habitants de la maison relais. Il est arrivé ici après de graves problèmes de santé.Chez elle, dans sa maison près de Dole, dans le Jura, Carole accueille des SDF : "J'estime que les gens les méprisent, les SDF. Nous, il y a trois ans, on a failli tout perdre. On a bien cru qu'on allait finir SDF".Depuis le mois de décembre, Carole héberge "Tonton", un homme qui avait été blessé, après une chute, dans la rue.Carole fait partie de l'association "L'ouvre-porte" . Elle a été fondée par un habitant du Jura, Christophe Seingry. Parmi les actions menées par l'association : une soupe solidaire, tous les jeudis soirs, sur le marché des producteurs de Dole. Un rendez-vous convivial, où se retrouvent SDF, membres de l'association, et des habitants de la ville. Une belle histoire de solidarité et d'amitié.

Cyril a été sans domicile fixe pendant 7 ans. Il est enfin devenu locataire d'un appartement, au centre ville de Belfort. Il a bénéficié d'une procédure originale : le centre d'accueil et de réinsertion sociale (CHRS) de la ville s'est porté caution pour lui auprès du propriétaire de son appartement. Il témoigne : "Quand on a des clés dans la poche, ça change tout ! Maintenant, il faut se reconstruire"





Paroles de SDF (4)

Des SDF témoignent des dangers de la rue, à Belfort. Intervenants : Christophe Pautot, Charla Moumbonga, Sandra Maitrot, responsable du pôle insertion du CHRS, Cyril Martenot. Reportage : R. Advocat, D. Martin, P. Mayayao; E. Dubuis; V. Grandemange