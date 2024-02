Eurockéennes 2024. SCH, The Prodigy, Royal Blood... La programmation s'affine, découvrez les 31 nouveaux artistes annoncés

Lundi 19 février 2024, l'équipe des Eurockéennes de Belfort a dévoilé 31 noms supplémentaires qui rejoignent la programmation de cette édition 2024. SCH, The Prodigy, Pierre Hugues José, Royal Blood, Flavien Berger... La quasi-totalité des artistes qui ambianceront le Malsaucy les 4, 5, 6 et 7 juillet 2024 sont maintenant connus.

Le voile est levé. La programmation des Eurockéennes de Belfort 2024 est désormais connue. Courant décembre 2023, la direction de l'événement avait déjà annoncé 24 premiers noms, dont les rutilants David Guetta, Lenny Kravitz, The Breeders, Kaaris, Zaho de Sagazan, Bigflo et Oli...

Lundi 19 février, 31 nouveaux artistes sont venus s'ajouter au beau programme des 34ᵉ Eurockéennes de Belfort, qui auront lieu les 4, 5, 6 et 7 juillet prochain au Malsaucy (Territoire de Belfort).

La programmation en détail. • © Eurockéennes de Belfort / DR

"On ne s'interdit rien. On a voulu aller chercher des artistes reconnus en France et à l'international, de toutes les nationalités et de tous les styles" a expliqué Kem, programmateur du festival. "Mais on a aussi des profils moins grand public, ou encore des groupes locaux".

SCH pour une première aux Eurocks

Les plus jeunes seront sans doute attirés par le rap, représenté cette année par le Marseillais SCH, le local de l'étape Pierre Hugues José, natif de Vesoul (Haute-Saône), le phénomène Yamé, qui a décroché il y a quelques semaines la Victoire de la musique de la révélation de l'année 2024, ou encore la star ivoirienne Didi B.

durée de la vidéo : 00h12mn57s Découvrez les 31 nouveaux artistes présents pour l'édition 2024 des Eurockéennes de Belfort. • ©Eurockéennes de Belfort / DR

Mais que les puristes se rassurent, le rock est toujours là avec, en tête d'affiche les groupes anglais The Prodigy et Royal Blood. À noter, la présence des Belfortains de Caesaria, pour leurs premières Eurocks.

Ajoutez à cela la pop et l'électro colorées de Bon Entendeur, Flavien Berger ou Julien Granel, rajoutez les influences colorées de la chanteuse malienne Oumou Sangaré et de la star argentine du neoperreo MS Nina, et vous obtiendrez un cocktail détonnant.

En tout, ce sont ainsi 55 artistes et groupes de musique qui performeront pour ces 34ᵉ Eurockéennes. Un seul nom manque à l'appel, celui de la deuxième première partie du DJ David Guetta, qui mixera dimanche 7 juillet. "On attend encore sa réponse" a détaillé Kem. "Mais tout sera réglé dans les prochains jours".

60 % des billets déjà vendus, "un record"

Côté billetterie, 60 % des billets disponibles ont déjà été vendus, "un record à cette période de l'année" s'enthousiasme Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. En témoigne les 30 000 billets pour le show de David Guetta, tous achetés en quelques heures.

Néanmoins, il reste encore des places, notamment pour les jeunes publics, qui peuvent bénéficier d'offres intéressantes grâce au pass culture ou à la carte jeunes européennes. Les Eurockéennes ont également mis en place des prix plus bas pour les étudiants inscrits à l'Université de Franche-Comté ou au Crous Bourgogne-Franche-Comté.

Le festival des Eurockéennes de Belfort en 2021. • © DAREK SZUSTER / MAXPPP

Le prix pour une journée de festival sera cette année de 65 euros, une augmentation de 3 euros par rapport à 2023, justifiée par la direction par "l'inflation globale touchant le milieu du spectacle au niveau du matériel, des cachets des artistes, de la logistique, de la sécurité, des assurances, de l'énergie, etc." Pour les étudiants et moins de 30 ans, en revanche, les prix ne bougent pas (49 euros).

Des pass sont également disponibles. Pour deux jours de festivals, comptez 115 euros ; pour le forfait trois jours, le prix est de 145 euros (129 en tarif réduit). Pour rappel, en 2023, les Eurockéennes de Belfort avait réuni plus de 125 000 personnes, un chiffre "record. Record battu en 2024 ? Réponse dans quelques mois. En attendant, retrouvez celles et ceux qui enflammeront la presqu'île de Malsaucy du 4 au 7 juillet 2024 :

Jeudi 4 juillet

The Prodigy

The Prodigy Bigflo et Oli

Royal Blood

Zaho de Sagazan

Oumou Sangaré

Pretenders

Romy

Bon Entendeur

Julien Granel

Lambrini Girls

Gel

Eloi

Nathalie Froehlich

Horskh

Vendredi 5 juillet

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz Gazo

Dropkick Murphy's

Shay

Kaaris

Black Pumas

Yamé

Blaiz Fayah

Slift

Caesaria

Lynks

Dirty Deep

Girl and Girl

Manson's Child

Soirée La Darude (Canelle Doublekick, Esteban Desigual, Die Klair, DJ Kwame)

Samedi 6 juillet

Sum 41

Sum 41 SCH

Heilung

Idles

The Breeders

Purple Disco Machine

The Inspector Cluzo

Flavien Berger

Apashe Live

Albi X

Sprints

Didi B

Bar Italia

Fat Dog

Pierre Hugues José

Neoperreo Fuego (DJ Lizz, Tomasa Del Real, MS Nina, DJ Pedrolito, DJ Bel'oka)

Dimanche 7 juillet