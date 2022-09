"C'était la guerre pendant 10 minutes" : à Auxerre, le restaurant l'Espacio Piscina saccagé avant le match AJA-OM

Le bar-restaurant l'Espacio Piscina, tout près du stade Abbé-Deschamps à Auxerre, a été saccagé lors d'un affrontement entre supporters marseillais et auxerrois, ce samedi 3 septembre, quelques heures avant le match de Ligue 1 qui oppose les deux équipes. Le patron accuse la police de n'avoir pas réagi.

Une scène qui fait peine à voir en marge d'un match de foot. Ce samedi 3 septembre peu après midi, la terrasse du bar-restaurant l'Espacio Piscina, à Auxerre, a été le théâtre d'un violent affrontement entre supporters ultras marseillais et auxerrois. "C'était la guerre pendant 10 minutes, 10 très longues minutes", témoigne le patron, Dimitri Quillin, la voix encore tremblante.

"J'avais 120 clients barricadés dans la salle"

"Ils ont tout saccagé, tout cassé sur la terrasse", se désole le restaurateur. L'affrontement a eu lieu vers 13h30, alors que de nombreux clients étaient attablés. "Les Marseillais sont arrivés à 150-200 pour tout péter. Ils m'ont défoncé le portail. J'avais 120 clients barricadés dans la salle, avec des familles, des enfants qui pleuraient ! Dehors, ils ont pris mon camion, ils l'ont foutu au milieu de la route..."

Dimitri Quillin raconte que des ultras auxerrois se sont interposés pour empêcher les Marseillais de pénétrer à l'intérieur du restaurant. "Ils ont pris tout ce qui leur tombait sous la main, mes verres, mes assiettes, les extincteurs, pour les balancer sur les Marseillais et les empêcher de rentrer. Mais eux, ils étaient 25, contre plus d'une centaine de Marseillais !"

La police accusée de ne pas avoir réagi

Le patron de l'Espacio Piscina accuse la police de ne pas avoir réagi, malgré plusieurs alertes. "À midi, j'ai appelé la police pour leur dire : attention, j'entends dire que des supporters marseillais vont venir dans mon bar pour en découdre. On m'a répondu : on a personne, on ne peut pas venir. 15 minutes après, les ultras auxerrois me disent à nouveau : attention, ils arrivent. Donc je rappelle le commissariat, je demande qu'on vienne me sécuriser le restaurant, et qu'est-ce qu'on me répond à 12h15 ? "On ne peut mettre personne, on est en débrief." Et là, je me retrouve avec mon bar saccagé."

"Oui, il y a sans doute un problème de supporters. Mais moi, j'ai appelé 1h30 avant la bagarre pour demander une sécurisation. Ça fait 15 jours qu'on sait que le stade sera plein ce soir ! Et on me répond qu'il n'y a personne à la police !" Dimitri Quillin

Pour le restaurateur, "les supporters auxerrois ont pris la place de la police". "S'ils n'avaient pas été là pour défendre le bar, les Marseillais seraient rentrés, et ça aurait été grave." La police confirme à France 3 ne pas avoir pu se déplacer à cause d'un "manque d'effectifs". Elle évoque plusieurs blessés légers. Contactée, la préfecture n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

► Le match de Ligue 1 qui oppose l'AJ Auxerre à l'Olympique de Marseille est prévu à 17 heures. Le stade Abbé-Deschamps est à guichet fermé.